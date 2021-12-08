В Следственном комитете России подтвердили задержание совладельца «Рив Гош»

В 2017 г. фигурантом по этому делу стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которого обвиняли в мошенничестве с кредитом «Сбера» на 1 млрд руб. По версии следствия, для получения денег в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии компании. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, но затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил источник, близкий к Костыгину. Сам он на звонки не ответил. «Ведомости» ожидают ответа от адвоката бизнесмена.