В Следственном комитете России подтвердили задержание совладельца «Рив Гош»В ближайшее время суд может избрать меру пресечения ему и его супруге
Совладелец сети «Рив Гош» и компании «Юлмарт» Август Мейер, а также его супруга Инна действительно задержаны полицией в рамках уголовного дела по хищению кредитов «Сбера», которое с 2017 г. расследует Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в этом ведомстве. По его словам, в ближайшее время будет принято решение об их статусе и мере пресечения. Утром о задержании Мейера и его жены сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, сотрудники Следственного комитета допрашивают их качестве подозреваемых. По версии следователей, они могут быть причастны к хищению у «Сбера» 2,3 млрд руб., полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса.
В 2017 г. фигурантом по этому делу стал другой совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, которого обвиняли в мошенничестве с кредитом «Сбера» на 1 млрд руб. По версии следствия, для получения денег в банк были представлены ложные сведения о финансовом состоянии компании. Костыгин по решению суда был помещен под домашний арест, но затем освобожден под залог, а само дело переквалифицировано на менее тяжкую статью – ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения). Дело в отношении него до сих пор не закрыто, подтвердил источник, близкий к Костыгину. Сам он на звонки не ответил. «Ведомости» ожидают ответа от адвоката бизнесмена.
Президент компании «Рив Гош» Эдгар Шабанов заявил «Ведомостям», что о задержании совладельца косметической сети и его супруги в компании узнали из СМИ. «Компания работает в штатном режиме», — подчеркнул он.
«Юлмарт» до 2016 г., по данным Data Insight, был крупнейшим онлайн-ритейлером в России с оборотом в 36,6 млрд руб. Но из-за начавшегося корпоративного конфликта компания уступила лидерство Wildberries. Сам конфликт случился из-за того, что Мейер и Костыгин (под их контролем находилось 61,5% «Юлмарта») не договорились с партнером – Михаилом Васинкевичем (38,5%) – о дальнейшем развитии бизнеса. Одна из фирм последнего тогда утверждала, что Костыгин пытался принудить его продать долю в компании по заниженной цене или запустить контролируемое банкротство. В итоге он был вынужден обратиться в Лондонский суд за защитой прав и за консультациями – к инвесткомпании А1. Сама компания «Юлмарт» прекратила свою деятельность весной 2020 г., ее структуры сейчас находятся в процессе банкротства.