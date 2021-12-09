Основатель Performance Group запускает сервисы по доставке готовых блюд за рубежом

Артур Зеленый, основатель Performance Group, которая специализируется на производстве и доставке готовой еды и продуктовых наборов, планирует запустить аналогичные сервисы в Великобритании, Германии, США и ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал сам бизнесмен и подтвердил один из его партнеров. По словам Зеленого, первый такой проект откроется в Лондоне в марте следующего года. Инвестиции в запуск сервисов только на европейском рынке и в ОАЭ составят около $10 млн. Эти деньги пойдут на маркетинг, аренду помещений, закупку оборудования, зарплату сотрудников и проч., говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в будущем компания рассмотрит вариант привлечения стороннего финансирования для дальнейшего расширения. Она также рассмотрит возможность выхода в Израиль и на азиатский рынок.