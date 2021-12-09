Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Основатель Performance Group запускает сервисы по доставке готовых блюд за рубежом

В России сложилась высокая конкуренция на такие услуги, а доходы населения не растут
Дарья Молоткова
В последнее время наблюдается тренд на международную экспансию со стороны российских компаний / Performance Group

Артур Зеленый, основатель Performance Group, которая специализируется на производстве и доставке готовой еды и продуктовых наборов, планирует запустить аналогичные сервисы в Великобритании, Германии, США и ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал сам бизнесмен и подтвердил один из его партнеров. По словам Зеленого, первый такой проект откроется в Лондоне в марте следующего года. Инвестиции в запуск сервисов только на европейском рынке и в ОАЭ составят около $10 млн. Эти деньги пойдут на маркетинг, аренду помещений, закупку оборудования, зарплату сотрудников и проч., говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в будущем компания рассмотрит вариант привлечения стороннего финансирования для дальнейшего расширения. Она также рассмотрит возможность выхода в Израиль и на азиатский рынок.

Зеленый основал Performance Group в 2015 г., спустя четыре года долю в сервисе приобрела Mail.ru Group (сейчас VK. – «Ведомости»), позже она вошла в «О2О холдинг» – совместное предприятие VK и «Сбера». По итогам 2020 г. компания, по данным «Infoline-аналитики», стала крупнейшим в России сервисом по доставке готовых рационов и наборов для приготовления блюд, обогнав Grow Food. Совокупный оборот компании за 9 месяцев 2021 г. составил 3,89 млрд руб., а ее доля на рынке увеличилась до 31,9% (в конце 2020 г. было 28,3%). По данным самой компании, в 2020 г. она доставила 19,7 млн блюд.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных