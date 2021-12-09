Основатель Performance Group запускает сервисы по доставке готовых блюд за рубежом

Основатель Performance Group запускает сервисы по доставке готовых блюд за рубежомВ России сложилась высокая конкуренция на такие услуги, а доходы населения не растут
Артур Зеленый, основатель Performance Group, которая специализируется на производстве и доставке готовой еды и продуктовых наборов, планирует запустить аналогичные сервисы в Великобритании, Германии, США и ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал сам бизнесмен и подтвердил один из его партнеров. По словам Зеленого, первый такой проект откроется в Лондоне в марте следующего года. Инвестиции в запуск сервисов только на европейском рынке и в ОАЭ составят около $10 млн. Эти деньги пойдут на маркетинг, аренду помещений, закупку оборудования, зарплату сотрудников и проч., говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, в будущем компания рассмотрит вариант привлечения стороннего финансирования для дальнейшего расширения. Она также рассмотрит возможность выхода в Израиль и на азиатский рынок.
Зеленый основал Performance Group в 2015 г., спустя четыре года долю в сервисе приобрела Mail.ru Group (сейчас VK. – «Ведомости»), позже она вошла в «О2О холдинг» – совместное предприятие VK и «Сбера». По итогам 2020 г. компания, по данным «Infoline-аналитики», стала крупнейшим в России сервисом по доставке готовых рационов и наборов для приготовления блюд, обогнав Grow Food. Совокупный оборот компании за 9 месяцев 2021 г. составил 3,89 млрд руб., а ее доля на рынке увеличилась до 31,9% (в конце 2020 г. было 28,3%). По данным самой компании, в 2020 г. она доставила 19,7 млн блюд.