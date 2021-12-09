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Рубен Варданян вложился в проект компактных электромобилей «Кама»

Ранее проект развивался при участии «Камаза», но теперь стал отдельным стартапом
Денис Ильюшенков
Рубен Ваданян поверил в проект компактных электромобилей / Андрей Гордеев / Ведомости

Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян стал совладельцем проекта компактного городского электромобиля «Кама». Об этом «Ведомостям» рассказал через представителя сам Варданян. «Я присоединился к консорциуму инвесторов, поверил в этот проект и поддержал ребят на этапе идеи. Считаю, что его ждет большое будущее», – сказал он.

«Кама» – это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и «Камаза». Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 г. На презентации проректор Политеха по цифровой трансформации Алексей Боровков говорил, что электромобиль был разработан с нуля за два года на основе технологии цифровых двойников. Позднее гендиректор «Камаза» Сергей Когогин называл возможную стоимость «Камы» – чуть более 1 млн руб. Производство предполагалось запустить на мощностях «Камаза» не ранее 2023–2024 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных