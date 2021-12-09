Рубен Варданян вложился в проект компактных электромобилей «Кама»

«Кама» – это проект российского электромобиля на модульной платформе, созданного силами Петербургского политехнического университета и «Камаза». Первый прототип – «Кама-1» был представлен в декабре 2020 г. На презентации проректор Политеха по цифровой трансформации Алексей Боровков говорил, что электромобиль был разработан с нуля за два года на основе технологии цифровых двойников. Позднее гендиректор «Камаза» Сергей Когогин называл возможную стоимость «Камы» – чуть более 1 млн руб. Производство предполагалось запустить на мощностях «Камаза» не ранее 2023–2024 гг.