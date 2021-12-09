Россельхозбанк возобновит финансирование проектов «Эконивы»Оно было приостановлено год назад, что привело к конфликту между сторонами
Россельхозбанк возобновит финансирование холдинга «Эконива» с целью завершения строительства трех животноводческих комплексов, а также ряда других проектов, которые сейчас находятся в высокой степени готовности, сообщила пресс-служба банка. Эту информацию подтвердил и представитель «Эконивы». В частности, речь идет о проектах в Московской области, Татарстане и Башкирии суммарно на 9900 голов крупного рогатого скота и производственной мощностью 100 000 т молока в год. Также стороны собираются вместе «найти оптимальное решение» по вопросу строительства перерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области. Его мощность – 1150 т сырого молока в сутки, его основная продукция – сыры, сливочное масло и др.
«Эконива» – крупнейший в России производитель сырого молока. В 2020 г. его выпуск увеличился на 22% до 925 000 т. Основатель и основной владелец компании – Штефан Дюрр. C Россельхозбанком компания сотрудничает с 2014 г., финансовая организация участвовала в реализации 31 проекта группы с общим бюджетом порядка 93,7 млрд руб., уточняют представители сторон. В декабре 2020 г. было прекращено финансирование инвестиционных проектов холдинга, оборотное финансирование при этом продолжалось, говорит представитель банка. Это было связано с нарушением условий кредитования, добавляет он. Сейчас ситуация урегулирована, и потому возобновлено инвестиционное кредитование.
О финансовых проблемах агрохолдинга в апреле 2021 г. сообщала газета «Коммерсантъ». В июле Дюрр, Ekosem-Agrar, Ekosem Schwarzerde GmBH обратились в Арбитражный суд Воронежской области с иском к структуре Россельхозбанка о признании недействительными соглашений о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи долей в компаниях группы. По данным источников «Коммерсанта», собственники «Эконивы» считают, что банк «искусственно» создает ситуацию, при которой сможет реализовать опционы, ограничивая финансирование холдинга. 1 декабря суд отказал в этом иске, мотивировочная часть решения пока не опубликована.
На каких условиях удалось возобновить финансирование, стороны не указывают. На сегодняшний день у «Эконивы» отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами, заверила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина через представителя. «У нас нет намерений для исполнения опционов в отношении долей холдинговых компаний группы», – говорит она. Также она добавила, что банк останется основным стратегическим кредитором группы и продолжит оборотное финансирование компаний в пределах установленных лимитов. Дюрр в свою очередь заверил, что Ekosem-Agrar и остальные истцы откажутся от подачи апелляционной жалобы на решение суда и отзовут все связанные с этим делом иски.