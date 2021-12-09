Россельхозбанк возобновит финансирование проектов «Эконивы»

На каких условиях удалось возобновить финансирование, стороны не указывают. На сегодняшний день у «Эконивы» отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами, заверила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина через представителя. «У нас нет намерений для исполнения опционов в отношении долей холдинговых компаний группы», – говорит она. Также она добавила, что банк останется основным стратегическим кредитором группы и продолжит оборотное финансирование компаний в пределах установленных лимитов. Дюрр в свою очередь заверил, что Ekosem-Agrar и остальные истцы откажутся от подачи апелляционной жалобы на решение суда и отзовут все связанные с этим делом иски.