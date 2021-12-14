Сахалин хотят декарбонизировать за счет газа, ВИЭ и электромобилей

Сахалин хотят декарбонизировать за счет газа, ВИЭ и электромобилейНо заплатить за это в основном придется бизнесу и потребителям
Сахалинская область для достижения углеродной нейтральности уже к 2025 г. переведет 145 котельных с угля и мазута на газ, газифицирует более 37 000 домовладений и квартир, а также построит почти 300 МВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это следует из климатической программы региона, представленной в Москве 14 декабря.
Сахалин ранее был выбран правительством в качестве пилотного региона, где Россия намерена обкатать общую стратегию и технологии для декарбонизации и торговли квотами на выбросы СО2. Затем ее планируется тиражировать и на другие субъекты РФ. 13 декабря в Госдуму был внесен рамочный законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, сроки его проведения – с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. Первым регионом станет Сахалинская область, впоследствии его требования могут распространить на другие субъекты Федерации.
Согласно климатической программе региона, к 2025 г. количество выбросов парниковых газов должно достигнуть отрицательной величины, следует из презентации, представленной губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. По итогам 2019 г. нетто-выбросы СО2 в области составили 1,27 млн т. За счет мероприятий программы, курируемых правительством региона, их хотят уменьшить на 1,21 млн т. Снижение еще на 460 000 т обеспечат предприятия в рамках собственных климатических программ (в том числе в рамках добычных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и программы Восточной горнорудной компании – ВГК). Снижение на 232 000 т будет достигнуто за счет большего поглощения парниковых газов лесами – благодаря росту темпов лесовосстановления. При этом за счет новых производств в регионе добавится 600 000 т СО2 в год. Эта цифра, по словам Лимаренко, «резерв под новые инвестпроекты». В результате эмиссия регионом парниковых газов к 2025 г. должна оказаться на 40 800 т СО2-эквивалента ниже, чем их поглощение экосистемой (что и дает «отрицательную» величину выбросов).