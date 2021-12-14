Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

Сахалин хотят декарбонизировать за счет газа, ВИЭ и электромобилей

Но заплатить за это в основном придется бизнесу и потребителям
Александр Волобуев
В целом же вся работа регионального правительства и работающих на Сахалине компаний, по словам Лимаренко, будет сводиться «к повышению эффективности» / Виталий Аньков / РИА Новости

Сахалинская область для достижения углеродной нейтральности уже к 2025 г. переведет 145 котельных с угля и мазута на газ, газифицирует более 37 000 домовладений и квартир, а также построит почти 300 МВт возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это следует из климатической программы региона, представленной в Москве 14 декабря.

Сахалин ранее был выбран правительством в качестве пилотного региона, где Россия намерена обкатать общую стратегию и технологии для декарбонизации и торговли квотами на выбросы СО2. Затем ее планируется тиражировать и на другие субъекты РФ. 13 декабря в Госдуму был внесен рамочный законопроект о проведении в России эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов, сроки его проведения – с 1 марта 2022 г. по 31 декабря 2028 г. Первым регионом станет Сахалинская область, впоследствии его требования могут распространить на другие субъекты Федерации.

Согласно климатической программе региона, к 2025 г. количество выбросов парниковых газов должно достигнуть отрицательной величины, следует из презентации, представленной губернатором Сахалина Валерием Лимаренко. По итогам 2019 г. нетто-выбросы СО2 в области составили 1,27 млн т. За счет мероприятий программы, курируемых правительством региона, их хотят уменьшить на 1,21 млн т. Снижение еще на 460 000 т обеспечат предприятия в рамках собственных климатических программ (в том числе в рамках добычных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и программы Восточной горнорудной компании – ВГК). Снижение на 232 000 т будет достигнуто за счет большего поглощения парниковых газов лесами – благодаря росту темпов лесовосстановления. При этом за счет новых производств в регионе добавится 600 000 т СО2 в год. Эта цифра, по словам Лимаренко, «резерв под новые инвестпроекты». В результате эмиссия регионом парниковых газов к 2025 г. должна оказаться на 40 800 т СО2-эквивалента ниже, чем их поглощение экосистемой (что и дает «отрицательную» величину выбросов).

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных