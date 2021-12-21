Реконструкция терминала F Шереметьево обойдется почти в 8 млрд руб.Аэропорт расширяет мощности на фоне прихода новых авиакомпаний и растущего трафика
Международный аэропорт «Шереметьево» (МАШ) реконструирует терминал F за 7,77 млрд руб. Такова максимальная сумма тендера, материалы которого обнародованы МАШ 21 декабря. Пропускная способность самого старого из действующих терминалов Шереметьево после реконструкции, согласно документам, должна увеличиться более чем на 50% – с нынешних 8 млн до 12,6 млн пассажиров в год.
Терминал F был построен еще к московской летней Олимпиаде 1980 г., расположен в южной части аэропорта рядом с терминалами D, E и станцией «Аэроэкспресса». Терминал обслуживает международные рейсы.
Сумма тендера включает разработку технической документации и строительно-монтажные работы по переоснащению терминала, но не учитывает поставку системы обработки багажа, а также оборудования для досмотра пассажиров.
В терминале F появятся зоны для внутренних вылетов, способные обслужить до 6 млн пассажиров в год и зоны для авиарейсов в страны Евразийского экономического союза (Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию) мощностью 1,6 млн человек в год.
«В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания – экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности, будет произведена замена багажной системы», – говорил в мае 2021 г. первый замгендиректора аэропорта «Шереметьево» Андрей Никулин в интервью РИА «Новости».
Переоснащение терминала F было анонсировано руководством МАШ еще в 2018 г. Но должно было состояться только после открытия второй очереди расположенного в северной части аэропорта терминала С. В отчете аэропорта за 2019 г. говорилось, что открытие второй очереди сдвигается на 2030-е гг., а глава совета директоров МАШ Александр Пономаренко в январе 2020 г. называл в качестве ориентира 2026 г.
Но еще в прошлом году сроки были существенно сдвинуты «влево» – вторую очередь терминала С должны ввести в строй в 2025 г., а реконструированный терминал F – в 2022 г., говорилось в отчете МАШ за 2020 г. В документе уточнялось, что техническое переоснащение терминала F необходимо «для обеспечения растущих потребностей аэропорта». Речь тогда шла об обновлении интерьера, модернизации телетрапов, установке новых систем досмотра ручной клади и обработки багажа.
Все работы по реконструкции терминала F должны быть выполнены до 30 апреля 2023 г., а работы в зонах обслуживания пассажиров – не позднее 31 декабря 2022 г., следует из материалов тендера МАШ. «Гарантийный срок на все результаты работ составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта», – говорится в материалах.
Директор по связям с общественностью аэропорта «Шереметьево» Анна Захаренкова уточнила «Ведомостям», что работы в рамках объявленного тендера будут профинансированы из собственных средств МАШ. Тендеры на поставку системы обработки багажа и оборудование для досмотра пассажиров объявят позднее, после формирования и утверждения конкурсной документации в соответствие с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и другими законодательными актами. «Сумма закупок также будет объявлена в указанной конкурсной документации», – сказала она, не уточнив планируемые объемы тендеров.
Крупнейшими поставщиками продуктов для обработки багажа и систем досмотра в аэропортах являются такие бренды как Alstef Group, Vanderlande или российский «Конветроник», отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он затруднился оценить, сколько такое оборудование может стоить.
Главный редактор отраслевого портала avia.ru Роман Гусаров считает, что сейчас самое время заняться реконструкцией пустующего терминала. «Очевидно, что ситуация со сниженным пассажиропотоком и пандемией не будет длиться бесконечно. Сейчас как раз есть возможность для реконструкции, пока весь аэропорт и терминал F в частности остаются недозагруженными», – сказал он «Ведомостям». 21 декабря, судя по данным электронного табло аэропорта, терминал F обслужил 6 рейсов на прилет из Минска (рейсов на вылет не было).
«Пропускная способность аэропорта Шереметьево составляет 85 млн пассажиров в год. По итогам 2021 г., согласно прогнозам МАШ, планирует обслужить 31 млн пассажиров. С учетом данного фактора текущее время и обстоятельства, вызванные пандемией, представляются оптимальными с точки зрения организации реконструкции Терминала F», – говорит Захаренкова. Она также напомнила, что реконструкция ВПП-1 была проведена в 2020 г. «за рекордные 9 месяцев».
Гусаров добавил, что последний раз «косметическая реконструкция» терминала F проводилась 10-15 лет назад. Он также напомнил, что в Шереметьево в этом году пришли либо уже объявили о скором перебазировании новые авиакомпании – например, Smartavia и Etihad Airways. Поэтому аэропорт, по его словам, и планирует увеличивать пропускную способность под растущий трафик.
Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по числу обслуживаемых пассажиров. Как и другие участники авиационной отрасли, в 2020 г. он сильно пострадал от пандемии коронавируса и связанных с этим сокращений количества международных рейсов. В результате, за прошлый год аэропорт обслужил лишь 19,8 млн пассажиров – в 2,5 раза меньше, чем в пиковом для перевозок 2019 г. (почти 50 млн пассажиров).
За 11 месяцев этого года МАШ обслужил 28,3 млн человек, что на 53% больше показателя 2020 г., но на 40% меньше, чем в 2019 г. При этом на рейсах по России в МАШ было перевезено 20 млн человек, за границу – всего 8 млн. Таким образом до пандемии коронавируса на международные рейсы приходилось 53% трафика в МАШ, сейчас – всего 28%.