Реконструкция терминала F Шереметьево обойдется почти в 8 млрд руб.

Главный редактор отраслевого портала avia.ru Роман Гусаров считает, что сейчас самое время заняться реконструкцией пустующего терминала. «Очевидно, что ситуация со сниженным пассажиропотоком и пандемией не будет длиться бесконечно. Сейчас как раз есть возможность для реконструкции, пока весь аэропорт и терминал F в частности остаются недозагруженными», – сказал он «Ведомостям». 21 декабря, судя по данным электронного табло аэропорта, терминал F обслужил 6 рейсов на прилет из Минска (рейсов на вылет не было).