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Новые медицинские изделия и оборудование могут сильно подорожать

Их производители столкнулись со сложностями регистрации из-за изменившихся правил
Анна Киселева
Сроки регистрации новых медизделий могут увеличиться минимум вдвое / Евгений Разумный / Ведомости

Новые медицинские изделия (т. е. инструменты и материалы, применяемые в медцелях, – маски, перчатки, ИВЛ и т. п.) и оборудование могут подорожать из-за серьезного роста стоимости услуг лабораторий, испытывающих их для регистрации в Росздравнадзоре. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько участников рынка. Среди них, к примеру, исполнительный директор союза «Медресурс» (объединяет 50 российских торговых и промышленных предприятий) Наталия Розанчугова и президент производителя медоборудования, инструментов и расходных материалов Apexmed Рашид Биктогиров. Последний объясняет это тем, что один из этапов получения регистрации на медицинские изделия в Росздравнадзоре подразумевает проведение технического и биологического (токсикологического) исследования продукции в специальных лабораториях.

С июля 2021 г. цены на услуги некоторых из них сильно возросли, сообщила Розанчугова. Если в начале года такое исследование для одного медизделия в среднем стоило 300 000 руб., то к октябрю оно подорожало в 4,3 раза до 1,3 млн руб., подтверждает генеральный директор консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгений Алехин. Розанчугова объясняет рост цен тем, что с 1 января 2022 г. Росздравнадзор начинает регистрировать медизделия только по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных