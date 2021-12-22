Новые медицинские изделия и оборудование могут сильно подорожать

Новые медицинские изделия и оборудование могут сильно подорожатьИх производители столкнулись со сложностями регистрации из-за изменившихся правил
Новые медицинские изделия (т. е. инструменты и материалы, применяемые в медцелях, – маски, перчатки, ИВЛ и т. п.) и оборудование могут подорожать из-за серьезного роста стоимости услуг лабораторий, испытывающих их для регистрации в Росздравнадзоре. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько участников рынка. Среди них, к примеру, исполнительный директор союза «Медресурс» (объединяет 50 российских торговых и промышленных предприятий) Наталия Розанчугова и президент производителя медоборудования, инструментов и расходных материалов Apexmed Рашид Биктогиров. Последний объясняет это тем, что один из этапов получения регистрации на медицинские изделия в Росздравнадзоре подразумевает проведение технического и биологического (токсикологического) исследования продукции в специальных лабораториях.
С июля 2021 г. цены на услуги некоторых из них сильно возросли, сообщила Розанчугова. Если в начале года такое исследование для одного медизделия в среднем стоило 300 000 руб., то к октябрю оно подорожало в 4,3 раза до 1,3 млн руб., подтверждает генеральный директор консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгений Алехин. Розанчугова объясняет рост цен тем, что с 1 января 2022 г. Росздравнадзор начинает регистрировать медизделия только по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).