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Производство Natura Siberica в Дмитрове может возобновить работу в ближайшие дни

Косметический бренд завершил конфликт с арендодателем завода
Маргарита Соболь
Все стороны конфликта озабочены судьбой бренда и понимают, что его надо сохранять и надо приложить к этому все силы / Евгений Разумный / Ведомости

ООО «Первое решение» (одно из основных юрлиц Natura Siberica) и «Эн+ рециклинг» (владеет энергоснабжающими активами завода ДОЗАКЛ), площади которых арендует компания, «преодолели ключевые разногласия, связанные с арбитражным спором». Запрос в ДОЗАКЛ остался без ответа

В сентябре 2021 г. «Эн+ рециклинг» и «Ингосстрах» взыскали с «Первого решения» 1,37 млрд и 1,49 млрд руб. соответственно в качестве компенсации за пожар, произошедший на заводе в 2020 г. по вине двух сотрудников Natura Siberica. Производитель косметики подал осенью 2021 г. несколько встречных исков к заводу и страховой компании. Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон конфликта, теперь все встречные иски к «Эн+ рециклинг» и «Ингосстраху» будут отозваны, так как «Первое решение» «полностью принимает этот долг» и сейчас ведет переговоры о порядке его погашения. Другой собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Natura Siberica, подтвердил, что компания отзовет иски, а договор аренды завод и компания заключат заново.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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