Производство Natura Siberica в Дмитрове может возобновить работу в ближайшие дни

Производство Natura Siberica в Дмитрове может возобновить работу в ближайшие дниКосметический бренд завершил конфликт с арендодателем завода
ООО «Первое решение» (одно из основных юрлиц Natura Siberica) и «Эн+ рециклинг» (владеет энергоснабжающими активами завода ДОЗАКЛ), площади которых арендует компания, «преодолели ключевые разногласия, связанные с арбитражным спором». Запрос в ДОЗАКЛ остался без ответа
В сентябре 2021 г. «Эн+ рециклинг» и «Ингосстрах» взыскали с «Первого решения» 1,37 млрд и 1,49 млрд руб. соответственно в качестве компенсации за пожар, произошедший на заводе в 2020 г. по вине двух сотрудников Natura Siberica. Производитель косметики подал осенью 2021 г. несколько встречных исков к заводу и страховой компании. Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон конфликта, теперь все встречные иски к «Эн+ рециклинг» и «Ингосстраху» будут отозваны, так как «Первое решение» «полностью принимает этот долг» и сейчас ведет переговоры о порядке его погашения. Другой собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Natura Siberica, подтвердил, что компания отзовет иски, а договор аренды завод и компания заключат заново.