Производство Natura Siberica в Дмитрове может возобновить работу в ближайшие дни

В сентябре 2021 г. «Эн+ рециклинг» и «Ингосстрах» взыскали с «Первого решения» 1,37 млрд и 1,49 млрд руб. соответственно в качестве компенсации за пожар, произошедший на заводе в 2020 г. по вине двух сотрудников Natura Siberica. Производитель косметики подал осенью 2021 г. несколько встречных исков к заводу и страховой компании. Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к одной из сторон конфликта, теперь все встречные иски к «Эн+ рециклинг» и «Ингосстраху» будут отозваны, так как «Первое решение» «полностью принимает этот долг» и сейчас ведет переговоры о порядке его погашения. Другой собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Natura Siberica, подтвердил, что компания отзовет иски, а договор аренды завод и компания заключат заново.