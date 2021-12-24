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Борьба с парниковыми газами поднимет цены на металлы

Сталь в Европе может подорожать на 20–30%, медь и алюминий – на 50%, считают эксперты
Василий Милькин
Декарбонизация увеличит потребление металлов и повысит их себестоимость / Андрей Гордеев / Ведомости

Декарбонизация в металлургии может привести к серьезному подорожанию продукции, следует из обзора EY, с которым ознакомились «Ведомости». В нем отмечается, что в рамках энергоперехода уже сегодня отдельные европейские сталелитейные компании вводят надбавку на зеленое производство (без использования ископаемого топлива. – «Ведомости») в 55 евро за 1 т, или примерно 5%. Tata Steel Europe (европейское подразделение индийской Tata Steel) применяет надбавку в 16 евро за 1 т вообще по всем контрактам на металлопродукцию.

Затраты на зеленую сталь (при текущих ценах на электроэнергию) в Северной Европе будут на 20–30% выше. При использовании водорода по цене $2 за 1 кг для производства стали увеличение ее стоимости может составить 40%, уточнила «Ведомостям» руководитель Энергетического центра EY Ольга Белоглазова, ссылаясь на данные Energy Transitions Commission.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных