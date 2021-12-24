Борьба с парниковыми газами поднимет цены на металлы

Борьба с парниковыми газами поднимет цены на металлыСталь в Европе может подорожать на 20–30%, медь и алюминий – на 50%, считают эксперты
Декарбонизация в металлургии может привести к серьезному подорожанию продукции, следует из обзора EY, с которым ознакомились «Ведомости». В нем отмечается, что в рамках энергоперехода уже сегодня отдельные европейские сталелитейные компании вводят надбавку на зеленое производство (без использования ископаемого топлива. – «Ведомости») в 55 евро за 1 т, или примерно 5%. Tata Steel Europe (европейское подразделение индийской Tata Steel) применяет надбавку в 16 евро за 1 т вообще по всем контрактам на металлопродукцию.
Затраты на зеленую сталь (при текущих ценах на электроэнергию) в Северной Европе будут на 20–30% выше. При использовании водорода по цене $2 за 1 кг для производства стали увеличение ее стоимости может составить 40%, уточнила «Ведомостям» руководитель Энергетического центра EY Ольга Белоглазова, ссылаясь на данные Energy Transitions Commission.