Борьба с парниковыми газами поднимет цены на металлы

Декарбонизация в металлургии может привести к серьезному подорожанию продукции, следует из обзора EY, с которым ознакомились «Ведомости». В нем отмечается, что в рамках энергоперехода уже сегодня отдельные европейские сталелитейные компании вводят надбавку на зеленое производство (без использования ископаемого топлива. – «Ведомости») в 55 евро за 1 т, или примерно 5%. Tata Steel Europe (европейское подразделение индийской Tata Steel) применяет надбавку в 16 евро за 1 т вообще по всем контрактам на металлопродукцию.