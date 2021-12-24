Новак пояснил, почему цена нефти в 2022 году останется стабильной

Новак пояснил, почему цена нефти в 2022 году останется стабильнойОсновные факторы: баланс рынка на фоне пандемии и действия ОПЕК+
Вице-премьер Александр Новак считает, что резких колебаний нефтяных котировок в 2022 г. ждать не стоит. Стоимость барреля, по его оценкам, останется примерно на уровне $75. «В целом текущие уровни, которые мы сегодня видим, довольно стабильны – то есть $75 за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться», – сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия 24».
Новак добавил, что на цену влияют многие факторы, в том числе баланс спроса и предложения и форс-мажорные обстоятельства, но сейчас он не видит рисков, которые бы привели к серьезным отклонениям от текущих уровней цены.
«Сейчас рынок нефти сбалансирован, в том числе благодаря совместным действиям России и других стран ОПЕК+», – добавил чиновник. В следующем году, по его мнению, спрос продолжит восстанавливаться, несмотря на пандемию, в том числе благодаря активной вакцинации, и к концу 2022 г. достигнет допандемийного уровня. Россия же в следующем году, по словам Новака, может увеличить добычу до 540-550 млн т и выйти на уровень 2019 г. уже к маю.
Новак также сообщил, что в 2021 г. добыча нефти в России составит около 524 млн т, что на 2,1% больше, чем в 2020 г. Добыча газа, по его словам, вырастет по итогам текущего года на 10%. В прошлом, по данным Минэнерго, было добыто 692,9 млрд куб. м газа. Добыча угля в 2021 г. вырастет на 9,5% до 440 млн т.
Сейчас добыча нефти в России ограничена участием в соглашении с ОПЕК и не входящими в картель странами – сделкой ОПЕК+. Его участники в апреле 2020 г. после беспрецедентного обвала нефтяных котировок (марка Brent тогда подешевела с $50 до $25 за баррель) для стабилизации цен договорились о сокращении объемов глобальной добычи. Производство нефти решили суммарно снизить на 9,7 млн баррелей в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В июле 2021 г. соглашение было продлено до конца 2022 г., при этом с августа текущего года ОПЕК+ каждый месяц наращивает объем добычи на 400 000 баррелей в сутки.
На 17.45 мск 24 декабря стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent на бирже ICE составляла $75,9 за барр., WTI – $72,8 за барр.
Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко сказал «Ведомостям», что средние цены на нефть в 2022 г. «будут сопоставимы со средними ценами текущего года». По оценке Fitch Ratings, средняя цена в 2021 г. составит порядка $70 за барр. Райффайзенбанк дает похожий прогноз средней цены нефти – $72,5/барр.
Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук отмечает, что в зимний период цены на нефть будут продолжать расти из-за высоких цен на газ (поскольку нефтепродукты могут использоваться в качестве замены дорогого газа, спотовые цены которого колеблются в пределах $1200-2000 за 1000 куб. м. – «Ведомости»). Но после прохождения пиков отопительного сезона возможна коррекция вниз, считает Полищук.
Маринченко в свою очередь указывает, что так как некоторые страны стали вводить новые ограничения из-за распространения «омикрон»-штамма коронавируса, спрос на нефть в I квартале 2022 г. «немного просядет». В Fitch при этом подчеркивают, что ограничения будут точечными и менее жесткими, чем в 2020 г. Кроме того, по словам Маринченко, ОПЕК+ будет внимательно наблюдать за рынком и в случае необходимости может ускорить наращивание добычи, что окажет нефтяным ценам поддержку.
В 2022 г. спрос на нефть продолжит восстанавливаться и к концу года или даже раньше может быть достигнут его допандемийный уровень, подтверждает тезисы Новака Полищук из Райффайзенбанка. Восстановление спроса до допандемийного уровня уже почти произошло, но тут возник «омикрон»-штамм коронавируса, говорит Маринченко. «Теперь мы ожидаем, что спрос восстановится к середине-концу 2022 г. Причем восстановление произойдет в основном за счет Азии, спрос в Европе, возможно, по-прежнему будет отставать от доковидных показателей», – отмечает эксперт.
Также важным фактором, влияющим на рынок, будет добыча нефти в США, считает Полищук. Сейчас она составляет 11,7 млн барр. в сутки, что на 700 000 барр. в сутки больше, чем годом ранее. Маринченко добавляет, что одним из ключевых факторов остается эпидемиологическая обстановка в мире. По его мнению, если «омикрон» или новые штаммы окажутся более агрессивными, чем предыдущие, спрос может просесть ощутимо, а цена нефти упасть ниже $50.
Полищук же считает, что факторы, связанные с пандемией коронавируса, в 2022 г. уже не будут так сильно влиять на рынок. «Возможные новые ограничения – например, закрытие крупных городов или авиасообщения между странами – будут повышать волатильность цен. Но так сильно, как раньше, спрос уже падать не будет», – уверен он. По словам эксперта, мир приспособился к пандемии (изобретают новые лекарства, появляются европейские сертификаты) и нефть реагирует на нее все меньше.