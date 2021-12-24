Новак пояснил, почему цена нефти в 2022 году останется стабильной

Сейчас добыча нефти в России ограничена участием в соглашении с ОПЕК и не входящими в картель странами – сделкой ОПЕК+. Его участники в апреле 2020 г. после беспрецедентного обвала нефтяных котировок (марка Brent тогда подешевела с $50 до $25 за баррель) для стабилизации цен договорились о сокращении объемов глобальной добычи. Производство нефти решили суммарно снизить на 9,7 млн баррелей в сутки на два года – с 1 мая 2020 г. до конца апреля 2022 г. В июле 2021 г. соглашение было продлено до конца 2022 г., при этом с августа текущего года ОПЕК+ каждый месяц наращивает объем добычи на 400 000 баррелей в сутки.