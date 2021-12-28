Транспортная компания СУЭКа и «Еврохима» не хочет быть кэптивным перевозчиком

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что цель по достижению 50% доли сторонних заказчиков выглядит крайне амбициозной, особенно в условиях сохраняющегося дефицита полувагонов. В то же время, по его мнению, у компании есть серьезный потенциал, в частности, по повышению доходности парка за счет отказа от простых закольцованных логистических схем с порожним возвратом полувагонов и формирования более сложной логистики. Например, на плече между Кузбассом и портом Мурманск экономически эффективным является подача полувагонов из порта в Карелию, загрузка там щебнем и перевозка в Московский регион, а уже затем порожний рейс в Кузбасс, пояснил Бурмистров. С 1 января 2022 г. специальные тарифные схемы оплаты порожнего пробега инновационных вагонов заменены на скидку для груженого пробега. В этой ситуации переход на более сложные логистические схемы приобретает особую актуальность, говорит эксперт.