Транспортная компания СУЭКа и «Еврохима» не хочет быть кэптивным перевозчиком

Транспортная компания СУЭКа и «Еврохима» не хочет быть кэптивным перевозчикомНТК планирует довести объем сторонних заказов до 50%, но это будет трудно
Национальная транспортная компания (НТК), созданная осенью 2020 г. на базе активов СУЭКа и «Еврохима» Андрея Мельниченко, планирует развиваться за счет сторонних заказов, избавившись от статуса кэптивного оператора, рассказал журналистам гендиректор НТК Михаил Кузнецов. По его словам, в ближайшие годы компания планирует довести долю сторонних заказов до 50%. Сейчас их доля не превышает 20% в структуре перевозок компании по железной дороге. Примерно такой же процент они занимают в выручке НТК.
В I квартале 2021 г. (более поздних данных нет) компания перевезла 23 млн т различных грузов, что на 7,5% больше, чем за тот же период 2020 г. в пересчете по активам СУЭКа и «Еврохима» до передачи их в НТК. Перевалка грузов в портах НТК за I квартал текущего года составила 13,6 млн т (+8,4%).
Кроме того, в ближайшие три года НТК хочет начать предоставлять услугу мультимодальных перевозок «под ключ» с использованием железнодорожного и морского транспорта, а также собственной портовой инфраструктуры. По словам Кузнецова, речь в частности идет о перевозке угольных и других сырьевых грузов по маршрутам Кузбасс – Роттердам, Кузбасс – Индия и др. Для этого НТК намерена развивать партнерство с другими стивидорами, обладающими «навыками и компетенциями» в сфере морских перевозок и инвестировать в дальнейшее развитие собственных портовых мощностей.
В НТК переданы шесть морских терминалов – Мурманский морской торговый порт, Дальтрансуголь (ДТУ) в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе, Находке и Мурманске, а также порт Силламяэ в Эстонии. Общий грузооборот этих портов за 2020 г. составил 53 млн т. Самым масштабным является проект увеличения мощности угольного терминала ДТУ с 24 млн до 40 млн т в год к 2024 г. (в 2019 г. инвестиции оценивались в 12 млрд руб.). Также НТК займется проектом строительства нового балкерного терминала в Усть-Луге с вводом в 2024 г. мощностью до 7 млн т в год, который изначально принадлежал «Еврохиму».
Компания планирует перевозить грузы не только по долгосрочным сервисным контрактам, но и по спотовым, добавил Кузнецов.
По размеру вагонного парка НТК сегодня занимает 4-е место среди российских железнодорожных операторов. В управлении компании более 51 100 полувагонов и 4200 минераловозов, также есть вагоноремонтное депо в Невинномысске.
НТК закупает для перевозок инновационные вагоны (увеличенной грузоподъемности) и считает это своим конкурентным преимуществом, заявил Кузнецов. Точное количество новых инновационных вагонов, которые получит компания, он не назвал, но уточнил «Ведомостям», что речь идет о парке до 20 000 единиц.
Эксперты считают, что стратегия компании по отказу от модели кэптивного оператора СУЭКа и «Еврохима» может потребовать больше времени, чем заявлено.
Президент национального центра «Перевозки и инфраструктура» Павел Иванкин отметил, что акционер НТК пытается сократить расходы на транспортировку своих грузов за счет увеличения грузовой базы оператора. «С одной стороны, сегодня на рынке профицит вагонного парка, что усложняет вопрос концентрации грузовой базы. С другой – у НТК есть ценный актив – морские порты. И это, действительно, может позволить создать мультимодальные цепочки перевозок», – сказал он «Ведомостям».
НТК должна быть готова «к высочайшей конкуренции» на мировом транспортном рынке, считает ведущей эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. «Просто так свою долю никто не уступит. На достижение планки в 50% сторонних грузов может уйти несколько лет. Это время потребуется, чтобы разработать маршруты для других компаний, полностью отработать схему перевозок и достичь конкурентоспособной цены», – подчеркнул эксперт. И добавил, что во время борьбы за глобальный рынок компании придется продолжать «качественно и в срок» перевозить грузы СУЭКа и «Еврохима» – своих главных заказчиков. Это создаст дополнительные трудности в процессе наращивания доли сторонних грузов, полагает он.
Иванкин согласен, что прогнозные сроки расширения очень оптимистичны: «К 2024 г., скорее всего, удастся привлечь [сторонних грузов в общей структуре перевозок] процентов 25», – считает он. Баранов, в свою очередь, добавил, что услуга мультимодальной перевозки «под ключ» может быть интересна грузоотправителям, но только если НТК сможет предложить конкурентоспособную цену. Кроме того, для доставки груза до конечного потребителя (до двери), по его мнению, компании придется привлекать в качестве партнеров автомобильных перевозчиков либо создать собственную автомобильную компанию.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что цель по достижению 50% доли сторонних заказчиков выглядит крайне амбициозной, особенно в условиях сохраняющегося дефицита полувагонов. В то же время, по его мнению, у компании есть серьезный потенциал, в частности, по повышению доходности парка за счет отказа от простых закольцованных логистических схем с порожним возвратом полувагонов и формирования более сложной логистики. Например, на плече между Кузбассом и портом Мурманск экономически эффективным является подача полувагонов из порта в Карелию, загрузка там щебнем и перевозка в Московский регион, а уже затем порожний рейс в Кузбасс, пояснил Бурмистров. С 1 января 2022 г. специальные тарифные схемы оплаты порожнего пробега инновационных вагонов заменены на скидку для груженого пробега. В этой ситуации переход на более сложные логистические схемы приобретает особую актуальность, говорит эксперт.