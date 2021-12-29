ФАС, Минэк и Минпромторг раскритиковали законопроект по переделу рынка рыбы и крабов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и другие ведомства подготовили замечания к законопроекту о распределении квот на добычу водных биоресурсов. Законопроект предложил Минсельхоз: он предполагает в 2023 г. распределить среди пользователей 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции (рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы), а также разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% — на вылов морских ежей, гребешков, трубачей и трепангов.