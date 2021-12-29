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ФАС, Минэк и Минпромторг раскритиковали законопроект по переделу рынка рыбы и крабов

Росрыболовство обещает 200 млрд рублей доходов в бюджет
Екатерина Бурлакова
Александр Пирагис / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин и другие ведомства подготовили замечания к законопроекту о распределении квот на добычу водных биоресурсов. Законопроект предложил Минсельхоз: он предполагает в 2023 г. распределить среди пользователей 20% общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке в обмен на инвестиции (рыбопромысловые суда и перерабатывающие комплексы), а также разыграть на аукционах 50% квот на добычу крабов и 100% — на вылов морских ежей, гребешков, трубачей и трепангов.

Ведомства указывают, что проект недоработан. Например, Минэкономразвития просит объяснить необходимость реализации квот на моллюсков, а также уточнить, какие инвестиционные проекты должны быть реализованы по этому биоресурсу. Минфину же необходим детальный расчет доходов бюджета, Минпромторг требует дополнительно обосновать некоторые положения проекта. В связи с этим они предлагают доработать проект. «Ведомости» ознакомились с копиями этих обращений, представитель Минсельхоза подтвердил их получение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных