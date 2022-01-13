Названы виновные в обледенении самолета S7 в декабре 2021 года

Названы виновные в обледенении самолета S7 в декабре 2021 годаИ экипаж самолета, и сотрудники аэропорта не соблюдали концепцию «чистого самолета»
Экипаж самолета авиакомпании S7 и персонал аэропорта Магадана не соблюли концепцию «чистого самолета» и не очистили фюзеляж от снега перед полетом. К таким выводам пришла Росавиация по итогам расследования серьезного авиаинцидента с самолетом S7 Airbus A321, следовавшего рейсом Магадан-Новосибирск 2 декабря 2021 г. «Ведомости» ознакомились с копией отчета Росавиации за подписью главы ведомства Александра Нерадько. Источник в Росавиации подтвердил подлинность документа.
Вскоре после начала полета из-за нарастания льда перед приборами на фюзеляже показатели скоростей в кабине пилотов разошлись, система управления переключилась в режим «direct» и экипаж вынужден был пилотировать борт вручную. В итоге самолет вынужден был сесть в аэропорту Иркутска. На его борту находилось 199 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. S7 временно отстранила экипаж от рейсов и пообещала ужесточить контроль обслуживания бортов в магаданском аэропорту.
Перед вылетом самолета в условиях ливневого снега экипаж принял решение очистить от осадков и обработать противообледенительной жидкостью только поверхности крыла и стабилизатора, что и было сделано, говорится в отчет Росавиации. «Требование об удалении снега с верхней поверхности фюзеляжа и носовой части самолета ни экипажем самолета, ни наземным персоналом [аэропорта] не выдвигалось. Такое решение было объяснено расчетом на то, что снег “пушистый” (не мокрый, температура наружного воздуха минус 10 градусов) и он сам слетит в процессе взлета», – отмечается в документе. Ни одна из сторон не настаивала на необходимости обработки фюзеляжа самолета от снега, подчеркнуто в отчете.
Опрошенные Росавиацией сотрудники аэропорта добавили, что обработку фюзеляжа перевозчики заказывают «редко», как правило для самолетов, у которых двигатели расположены в задней части, или «местные перевозчики после длительных стоянок самолетов». A321 S7 находился на стоянке под ливневым снегом 2,5 часа.
Из отчета следует, что решение не удалять снег с фюзеляжа не отвечает концепции чистого самолета: в авиации не допускается поднимать борт в воздух при наличии на его критических поверхностях каких-либо загрязнений, в том числе снежно-ледяных отложений. Экипаж и персонал аэропорта не учли, что снег с верхней части фюзеляжа растает во время разгона, вода стечет вниз, и образует «барьерный» лед перед важными приборами – приемниками полного давления. В результате приборы неточно фиксировали показатели скорости, что и вывело из строя системы судна.
Росавиация также отметила, что во время пилотирования в режиме ограниченного функционирования системы управления командир самолета «допустил несоразмерные отклонения органов управления, что привело к сваливанию». А оператор спецмашины ПОО не проконтролировал расход противообледенительной жидкости для обработки крыльев – вместо положенных 230 л было использовано только 99 л.
Регулятор рекомендовал руководству аэропорта Магадана и менеджменту S7 контролировать соблюдение сотрудниками концепции чистого самолета. Персонал аэропорта должен уметь самостоятельно принимать решения о необходимости противообледенительной обработки и «настаивать на ней, даже если экипаж судна отказывается от нее». В свою очередь, экипажи S7 должны будут контролировать отсутствие снега или слякоти на передней части самолета перед взлетом.
Росавиация также напомнила, что в России до сих пор нет утвержденных федеральных авиационных правил о наземном обслуживании самолетов. Требования о разработке этих правил были включены в Воздушный кодекс еще в 2015 г. Минтрансу поручено ускорить их разработку. Пока же «это способствует низкому качеству организации наземного обслуживания», уточняется в документе.
Представитель S7 Тамара Никифорова сообщила «Ведомостям», что после инцидента перевозчик провел внеплановый аудит наземного обслуживания в аэропорту Магадана и выявил много проблем. Она подтвердила, что для обработки борта «аэропорт использовал 99 л жидкости вместо требуемых 230 л», и добавила, что ее вязкость была ниже нормы. Это может приводить к тому, что жидкость «хуже удерживается на поверхности самолета», говорит Никифорова.
S7 также предложит своим пилотам пройти дополнительные практические тренировки и включит в программу учебные видеоматериалы по управлению самолетом в сложном пространственном положении, уточнила представитель авиакомпании. При этом она настаивает, что в S7 приняты «жесткие требования» наземного обслуживания самолетов для обеспечения концепции чистого воздушного судна. «В зимний сезон в авиакомпании проходит более 8000 противообледенительных обработок с полным соответствием данной процедуре. Из них более 500 в месяц в Сибирском и Дальневосточном регионах», – заявила Никифорова.
«Ведомости» направили запрос в Росавиацию, Минтранс и в пресс-службу аэропорта Магадана.