Названы виновные в обледенении самолета S7 в декабре 2021 года

Перед вылетом самолета в условиях ливневого снега экипаж принял решение очистить от осадков и обработать противообледенительной жидкостью только поверхности крыла и стабилизатора, что и было сделано, говорится в отчет Росавиации. «Требование об удалении снега с верхней поверхности фюзеляжа и носовой части самолета ни экипажем самолета, ни наземным персоналом [аэропорта] не выдвигалось. Такое решение было объяснено расчетом на то, что снег “пушистый” (не мокрый, температура наружного воздуха минус 10 градусов) и он сам слетит в процессе взлета», – отмечается в документе. Ни одна из сторон не настаивала на необходимости обработки фюзеляжа самолета от снега, подчеркнуто в отчете.