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Продавцы бытовой техники и электроники увеличили продажи товаров под собственными марками в 1,5 раза

Этот сегмент растет в 2 раза быстрее рынка брендированной продукции
Маргарита Соболь
Продавцы бытовой техники и электроники увеличили продажи товаров под собственными марками в 1,5 раза / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи бытовой техники и электроники под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров за 11 месяцев 2021 г. составили почти 60,3 млрд руб., подсчитала исследовательская компания GfK. Это на 42% больше, чем было годом ранее. Консультант в департаменте клиентских решений исследования розничной панели «GfK Россия» Елена Пугачева отмечает, что, несмотря на то что брендированной техники за аналогичный период было продано почти на 1,9 трлн руб., этот сегмент рос в 2 раза медленнее (+21,5% год к году). Весь же рынок по итогам 2021 г., по прогнозу генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, вырос на 18%, приблизившись к 2,6 трлн руб.

Существенное расширение ассортимента товаров под СТМ в связи с ростом спроса на такую продукцию подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Так, у «М.видео-Эльдорадо» количество товаров под ее брендами Novex и Hi выросло втрое почти до 300 наименований в 33 категориях, говорит представитель компании. По его словам, спрос на крупную и малую бытовую технику под СТМ вырос на 70% относительно прошлого года, в ряде сегментов доля таких товаров в продажах уже достигает 30–40%. Среди них – холодильники с верхней морозильной камерой (38%), телевизоры 39–43 дюйма (более 33%), однодверные холодильники (32%) и т. д. К концу 2023 г. «М.видео-Эльдорадо» планирует увеличить оборот СТМ в 6 раз, сообщил собеседник «Ведомостей», но абсолютные цифры он не назвал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных