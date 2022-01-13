Продавцы бытовой техники и электроники увеличили продажи товаров под собственными марками в 1,5 раза

Существенное расширение ассортимента товаров под СТМ в связи с ростом спроса на такую продукцию подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. Так, у «М.видео-Эльдорадо» количество товаров под ее брендами Novex и Hi выросло втрое почти до 300 наименований в 33 категориях, говорит представитель компании. По его словам, спрос на крупную и малую бытовую технику под СТМ вырос на 70% относительно прошлого года, в ряде сегментов доля таких товаров в продажах уже достигает 30–40%. Среди них – холодильники с верхней морозильной камерой (38%), телевизоры 39–43 дюйма (более 33%), однодверные холодильники (32%) и т. д. К концу 2023 г. «М.видео-Эльдорадо» планирует увеличить оборот СТМ в 6 раз, сообщил собеседник «Ведомостей», но абсолютные цифры он не назвал.