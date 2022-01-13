Поставщики красной икры уведомили о повышении цены на свою продукцию

Поставщики красной икры уведомили о повышении цены на свою продукциюРитейлеры говорят о росте на 7–30%
В конце 2021 г. и начале 2022 г. поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на существенное повышение цен на свою продукцию. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники четырех крупных ритейлеров, которые ссылаются на письма партнеров. Один из собеседников говорит, что поставщики хотят увеличить стоимость икры от 7 до 17% в зависимости от вида продукции, упаковки и т. д. «Поставщики предлагают повышение в 10% по недорогим позициям и от 20–30% – по премиальным», – добавляет сотрудник другого ритейлера. Сеть «Верный» тоже получила уведомление об увеличении закупочной цены на красную икру на 7%, сообщил ее представитель. По его словам, такого значительного единовременного повышения стоимости этого продукта не было в последние несколько лет.
Поставщики объясняют необходимость увеличения стоимости икры ее дефицитом на рынке, говорит сотрудник одного из ритейлеров. Такую же причину назвали и партнеры «Верного», сказал представитель этой сети. По его словам, из-за неудачной путины лососевых рыб в Японии и Китае эти страны закупили больше российской икры, чем обычно. Нехваткой продукции в связи с ориентацией продаж на экспорт объясняет ситуацию собеседник еще в одной торговой сети. Поставщик «Верного» в качестве другой причины указывает повышение логистических затрат из-за отсутствия контейнеров для перевозки товара, добавляет представитель ритейлера.
Действительно, наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран, говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, например, запасы в Японии (крупнейший рынок мира) сильно сократились, в итоге поставки из России туда заметно выросли (данных отдельно по экспорту лососевой икры в ФТС нет. – «Ведомости»). Он также подтверждает увеличение цены доставки по железной дороге – тарифы на перевозку сейчас вдвое выше, чем год назад.
При этом красной икры в России в 2021 г. произведено много: рыбаки за этот период добыли 539 000 т тихоокеанских лососей, что на 80% превышает уровень 2020 г. и на 8,2% больше уровня 2019 г., говорит представитель Росрыболовства. ВАРПЭ оценивает производство красной икры в 25 000 т при потребности российского рынка в 14 000–18 000 т. Представитель Росрыболовства заверил, что дефицита продукции из лососевых нет. Удорожание продукции он объясняет растущим мировым спросом. На фоне роста вылова следует ждать снижения цен, говорил в начале сентября руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью РБК. Издание отмечало, что средняя розничная стоимость этого продукта в 2021 г. достигла исторического рекорда. По данным Росстата, в ноябре 1 кг стоил 5097 руб., что на 26% больше, чем годом ранее.
Ситуация в 2021 г. на рынке действительно была необычной: цены росли сильнее, чем в предыдущие годы, несмотря на большой вылов лососевых рыб, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, если в конце сентября, когда закончилась путина, можно было купить красную икру у рыбаков за 3000–3200 руб./кг, то уже к концу декабря в опте она стоила почти в 1,5 раза больше (4000–4500 руб./кг). При этом у рыбаков в конце года ее не было, купить продукцию можно было только у дистрибуторов. Рост цен к праздникам на этом рынке отмечается всегда, но динамика обычно в пределах 15%, отмечает собеседник «Ведомостей». По информации ВАРПЭ, сейчас оптовые цены на икру горбуши в Центральной России находятся в пределах 4200–4500 руб./кг, что почти на 10% больше, чем в январе 2021 г. Фомин считает, что искусственный дефицит могли создать дистрибуторы, скупив продукцию у производителей и придерживая ее на своих складах. Кроме того, на спрос повлияло и то, что часть населения считает, что икра помогает восстановиться после заболевания коронавирусом, рассуждает Фомин. Эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в сентябре прошлого года заявляла, что эффективность данного продукта при COVID-19 – всего лишь миф.
Существенного роста цен на икру в рознице в дальнейшем не произойдет, поскольку спрос сейчас гораздо ниже – к Новому году (ноябрь – декабрь) продается около половины годовых объемов, говорит Фомин. Остальное, по его словам, распределяется в течение года. С этим согласен и Зверев: активные продажи фактически остановились и возобновятся только ближе к праздникам (Масленица, 23 Февраля и 8 Марта). Но и тогда резкий скачок цен маловероятен, так как он ограничен спросом и реальной покупательной способностью россиян, добавляет он.
«Верный» еще не принял предложение поставщика, говорит его представитель. По словам руководителя коммуникационного центра ритейлера «Командор» Дмитрия Болотова, у компании пока нет потребности в закупке красной икры, потому что на складах еще достаточно товарных запасов. В ближайшее время сеть повышения цен на икру не планирует, заверил он. Представители компаний, которые занимаются в том числе производством икры («Гидрострой», Salmonica и др.), на вопросы «Ведомостей» не ответили, как и представители X5 Group, «Магнита», Metro Cash & Carry, «Ашана» и др.