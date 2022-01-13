Поставщики красной икры уведомили о повышении цены на свою продукцию

Ситуация в 2021 г. на рынке действительно была необычной: цены росли сильнее, чем в предыдущие годы, несмотря на большой вылов лососевых рыб, говорит вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, если в конце сентября, когда закончилась путина, можно было купить красную икру у рыбаков за 3000–3200 руб./кг, то уже к концу декабря в опте она стоила почти в 1,5 раза больше (4000–4500 руб./кг). При этом у рыбаков в конце года ее не было, купить продукцию можно было только у дистрибуторов. Рост цен к праздникам на этом рынке отмечается всегда, но динамика обычно в пределах 15%, отмечает собеседник «Ведомостей». По информации ВАРПЭ, сейчас оптовые цены на икру горбуши в Центральной России находятся в пределах 4200–4500 руб./кг, что почти на 10% больше, чем в январе 2021 г. Фомин считает, что искусственный дефицит могли создать дистрибуторы, скупив продукцию у производителей и придерживая ее на своих складах. Кроме того, на спрос повлияло и то, что часть населения считает, что икра помогает восстановиться после заболевания коронавирусом, рассуждает Фомин. Эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова в сентябре прошлого года заявляла, что эффективность данного продукта при COVID-19 – всего лишь миф.