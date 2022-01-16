Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания

Связанная с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым компания ООО «М-ит групп франчайзинг» планирует создать сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Эту информацию подтвердили один из консультантов, работавших с ней, а также источник «Ведомостей», близкий к Нурмагомедову. По их словам, первое заведение сети уже открылось в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити». К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице. Конкретные адреса ее представитель не назвал, но уточнил, что инвестиции в открытие одного заведения составят 2–3 млн руб. Таким образом, общие затраты в этот проект без учета уже открытого ресторана в «Москва-сити» на первом этапе составят 28–42 млн руб.