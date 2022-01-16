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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запускает сеть ресторанов быстрого питания

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Дарья Молоткова
Над созданием сети ресторанов быстрого питания Нурмагомедов работал больше восьми месяцев / Андрей Гордеев / Ведомости

Связанная с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым компания ООО «М-ит групп франчайзинг» планирует создать сеть ресторанов быстрого питания M-eat by Khabib. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. Эту информацию подтвердили один из консультантов, работавших с ней, а также источник «Ведомостей», близкий к Нурмагомедову. По их словам, первое заведение сети уже открылось в башне «Город столиц» в деловом центре «Москва-сити». К концу мая компания планирует запустить еще 14 точек в столице. Конкретные адреса ее представитель не назвал, но уточнил, что инвестиции в открытие одного заведения составят 2–3 млн руб. Таким образом, общие затраты в этот проект без учета уже открытого ресторана в «Москва-сити» на первом этапе составят 28–42 млн руб.

У «М-ит групп франчайзинга» большие планы и по развитию сети по франшизе, говорит его представитель. Он рассчитывает открыть 150 точек в пяти странах к концу 2023 г., среди них – Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас компания занимается поиском франчайзи в этих странах, уточнил собеседник «Ведомостей». В России, по словам источника, близкого к ней, она рассматривает возможность выхода в другие регионы в Центральном федеральном округе, а также на Северном Кавказе. M-eat by Khabib впоследствии также планирует наладить продажи собственной продукции и в магазинах крупных ритейлеров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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