Как фармкомпании зарабатывают на COVID-19

В частности, как минимум две компании проверяют эффективность своих лекарств в борьбе с симптомами постковидного синдрома, к которым, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относятся усталость, одышка, когнитивная дисфункция и т. д. К примеру, Научно-производственная фирма (НПФ) «Материа медика холдинг» тестирует ноотроп проспекта, применяемый сейчас при когнитивных нарушениях, в лечении астении (усталости, слабости) у пациентов после острого коронавируса, указано в реестре. Исследования третьей фазы началось 24 сентября 2021 г., в нем участвуют 680 пациентов из 46 больниц. По данным DSM Group, за 11 месяцев 2021 г. было продано 9929 упаковок проспекты на сумму 6,32 млн руб. (препарат выведен на рынок лишь в прошлом году). Сможет ли компания в случае одобрения новых показаний увеличить выручку этого препарата, будет зависеть от вложений в рекламную кампанию и качества ее проведения, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.