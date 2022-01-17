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Как фармкомпании зарабатывают на COVID-19

Шесть препаратов исследуются на предмет терапии постковидного синдрома и профилактики заболевания
Анна Киселева
Эффективных препаратов для лечения коронавируса и купирования последствий инфекции пока не существует / Евгений Разумный / Ведомости

Фармацевтические компании планируют заработать не только на лекарствах от COVID-19, но и на других, «околоковидных» направлениях за счет расширения показаний уже существующих препаратов. Это показал анализ реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава за 2021 г., который провели «Ведомости».

В частности, как минимум две компании проверяют эффективность своих лекарств в борьбе с симптомами постковидного синдрома, к которым, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), относятся усталость, одышка, когнитивная дисфункция и т. д. К примеру, Научно-производственная фирма (НПФ) «Материа медика холдинг» тестирует ноотроп проспекта, применяемый сейчас при когнитивных нарушениях, в лечении астении (усталости, слабости) у пациентов после острого коронавируса, указано в реестре. Исследования третьей фазы началось 24 сентября 2021 г., в нем участвуют 680 пациентов из 46 больниц. По данным DSM Group, за 11 месяцев 2021 г. было продано 9929 упаковок проспекты на сумму 6,32 млн руб. (препарат выведен на рынок лишь в прошлом году). Сможет ли компания в случае одобрения новых показаний увеличить выручку этого препарата, будет зависеть от вложений в рекламную кампанию и качества ее проведения, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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