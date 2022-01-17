Foxcon не хочет быть только производителем железа для IT-гигантов

Foxcon не хочет быть только производителем железа для IT-гигантовЕе основатель Терри Гоу собирается получать $36 млрд в год от платформы для проектирования электромобилей
«Достижения Стива Джобса были бы невозможны без Терри Гоу», – пишет Чжан Дяньвэнь в книге «Тигр и лис» (2005) о том, как Гоу основал компанию Foxсonn, которую называют «главным сборочным конвейером Apple». Apple – важный ее клиент, но далеко не единственный. Детище Гоу собирает технику для Nintendo, Nokia, Sony, Xiaomi, Cisco, Google, Microsoft и многих других известных брендов. А начинала компания с кнопок для телевизоров. Когда Гоу решил делать комплектующие для компьютерной техники и разъезжал по миру в поисках клиентов, он экономил на транспорте и гостиницах. В прошлом году с состоянием $7 млрд Гоу вошел в список Forbes на 369-м месте и был на 6-м месте среди самых богатых людей Тайваня.
Гоу умеет улавливать перспективные тенденции и искать новые пути развития компании. Последний крупный поворот случился в конце 2020 г.: Foxconn объявила, что собирается стать Android в мире электромобилей – создать универсальную платформу, на базе которой любая компания сможет спроектировать собственный электромобиль. Производить основные детали и собирать машины станет, естественно, Foxconn. В октябре прошлого года компания представила публике три прототипа электромобилей на основе этой универсальной платформы: седан Model E, кроссовер Model С и электробус Model T. К 2026 г. Гоу планирует получать от нового направления $36 млрд выручки и занять 5% рынка новых электромобилей. Но пока не понятно – то ли это вызов Apple, которая разрабатывает собственный электромобиль, то ли заявка на роль главного сборщика автомашин под логотипом с надкушенным яблоком.
Как Гоу нашел свое дело
Родители Гоу родом из китайской провинции Шаньси. Но отец выбрал в гражданской войне не ту сторону и после поражения Чан Кайши в 1949 г. бежал, спасаясь от коммунистов, на Тайвань. В конце концов он стал полицейским. В 1950 г. на свет появился старший из трех его сыновей Гоу Таймин – позже, став бизнесменом, для удобства западных клиентов он взял себе имя Терри. После школы Гоу пошел рабочим на завод, чтобы накопить денег на учебу в Тайбэйском колледже морских технологий. Потом отслужил в армии и в 1973 г. стал работать клерком в судоходной конторе. Там он увидел, сколько техники и всяких комплектующих для нее экспортирует Тайвань. Гоу решил отщипнуть кусок от этого пирога – открыть небольшую фабрику, работающую на экспорт.
Когда год спустя он женился, мать дала ему на организацию церемонии 200 000 тайваньских долларов (около $7500 по тем временами и более $40 000 в сегодняшних деньгах). Часть из них он честно потратил на праздник, а на остальное вместе с друзьями купил формовочное оборудование. Так началась история Foxconn – с 11 пожилых сотрудников (они обходились дешевле молодых), которые делали пластиковые кнопки для телевизоров в арендованном сарае. Все это называлось Hon Hai Plastics.
Первым клиентом стала компания из Чикаго Admiral TV, к ней довольно быстро прибавились другие заказчики, среди которых была даже Philips. Все расходы окупились, бизнес стал приносить прибыль, но друзья-сооснователи этого не дождались. Уже через год после основания фирмы они решили, что дело это хлопотное и бесперспективное. Гоу занял 700 000 тайваньских долларов у тестя, выкупил на них доли соучредителей и на оставшееся закупил еще оборудования. Затем он переименовал компанию в Hon Hai Industrial, чтобы показать, что его интересы гораздо шире, чем отливка кнопок из пластика. Потом добавил слово Precision (точность, аккуратность). Сейчас компания называется Hon Hai Precision Industry, а официальный бренд Foxconn нужен, чтобы западные клиенты не ломали язык и без труда запоминали название.