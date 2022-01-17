Foxcon не хочет быть только производителем железа для IT-гигантов

Родители Гоу родом из китайской провинции Шаньси. Но отец выбрал в гражданской войне не ту сторону и после поражения Чан Кайши в 1949 г. бежал, спасаясь от коммунистов, на Тайвань. В конце концов он стал полицейским. В 1950 г. на свет появился старший из трех его сыновей Гоу Таймин – позже, став бизнесменом, для удобства западных клиентов он взял себе имя Терри. После школы Гоу пошел рабочим на завод, чтобы накопить денег на учебу в Тайбэйском колледже морских технологий. Потом отслужил в армии и в 1973 г. стал работать клерком в судоходной конторе. Там он увидел, сколько техники и всяких комплектующих для нее экспортирует Тайвань. Гоу решил отщипнуть кусок от этого пирога – открыть небольшую фабрику, работающую на экспорт.