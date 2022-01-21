Штрафы ФАС для металлургов могут превысить 90 млрд рублей

Штрафы ФАС для металлургов могут превысить 90 млрд рублейНо пока регулятор не смог вынести решение и продлил рассмотрение дел
Аналитики Bank of America (BoA) ухудшили прогноз по акциям ММК Виктора Рашникова и «Северстали» Алексея Мордашова из-за продолжающегося расследования ФАС России по ценам на стальной прокат. Уровень оценки акций ММК понижен с «покупать» до «ниже среднерыночного» (underperform), «Северстали» – с «нейтрального» до underperform. Прогноз по цене акций ММК снижен на 23% с 71 до 55 руб. за бумагу, по акциям «Северстали» – на 19% с $21 до $17 за штуку. Прогноз по цене акций НЛМК Владимира Лисина снижен лишь на 4% с $28 до $27 за бумагу, но рейтинг акций сохранен на «нейтральном» уровне.
Аналитики считают существенным для ММК и «Северстали» в 2022 г. риск оборотного штрафа от ФАС. Наиболее серьезно это может повлиять на ММК: по оценкам инвестбанка, компания в 2021 г. экспортировала только 11% своего горячекатаного проката по сравнению с 40% у НЛМК и 60% у «Северстали». Размер штрафа может варьироваться от 1 до 15% выручки от продажи этой продукции на внутреннем рынке. Тем самым, по оценке BoA, штраф может составить от 4 млрд до 60 млрд руб. для ММК, 1–15 млрд руб. для НЛМК и 1–16 млрд руб. для «Северстали». Это составляет 1–20% EBITDA ММК в 2022 г., 0,3–4% EBITDA НЛМК и 0,3–5% EBITDA «Северстали», подсчитали аналитики.