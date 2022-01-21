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Штрафы ФАС для металлургов могут превысить 90 млрд рублей

Но пока регулятор не смог вынести решение и продлил рассмотрение дел
Василий Милькин
Если расследование ФАС приведет к штрафам, это может создать прецедент и окажет значительное давление на внутренние цены на сталь в России / Андрей Гордеев / Ведомости

Аналитики Bank of America (BoA) ухудшили прогноз по акциям ММК Виктора Рашникова и «Северстали» Алексея Мордашова из-за продолжающегося расследования ФАС России по ценам на стальной прокат. Уровень оценки акций ММК понижен с «покупать» до «ниже среднерыночного» (underperform), «Северстали» – с «нейтрального» до underperform. Прогноз по цене акций ММК снижен на 23% с 71 до 55 руб. за бумагу, по акциям «Северстали» – на 19% с $21 до $17 за штуку. Прогноз по цене акций НЛМК Владимира Лисина снижен лишь на 4% с $28 до $27 за бумагу, но рейтинг акций сохранен на «нейтральном» уровне.

Аналитики считают существенным для ММК и «Северстали» в 2022 г. риск оборотного штрафа от ФАС. Наиболее серьезно это может повлиять на ММК: по оценкам инвестбанка, компания в 2021 г. экспортировала только 11% своего горячекатаного проката по сравнению с 40% у НЛМК и 60% у «Северстали». Размер штрафа может варьироваться от 1 до 15% выручки от продажи этой продукции на внутреннем рынке. Тем самым, по оценке BoA, штраф может составить от 4 млрд до 60 млрд руб. для ММК, 1–15 млрд руб. для НЛМК и 1–16 млрд руб. для «Северстали». Это составляет 1–20% EBITDA ММК в 2022 г., 0,3–4% EBITDA НЛМК и 0,3–5% EBITDA «Северстали», подсчитали аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных