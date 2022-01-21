Штрафы ФАС для металлургов могут превысить 90 млрд рублей

Аналитики считают существенным для ММК и «Северстали» в 2022 г. риск оборотного штрафа от ФАС. Наиболее серьезно это может повлиять на ММК: по оценкам инвестбанка, компания в 2021 г. экспортировала только 11% своего горячекатаного проката по сравнению с 40% у НЛМК и 60% у «Северстали». Размер штрафа может варьироваться от 1 до 15% выручки от продажи этой продукции на внутреннем рынке. Тем самым, по оценке BoA, штраф может составить от 4 млрд до 60 млрд руб. для ММК, 1–15 млрд руб. для НЛМК и 1–16 млрд руб. для «Северстали». Это составляет 1–20% EBITDA ММК в 2022 г., 0,3–4% EBITDA НЛМК и 0,3–5% EBITDA «Северстали», подсчитали аналитики.