Роспотребнадзор предлагает тестировать на COVID-19 два раза в неделю

Роспотребнадзор предлагает тестировать на COVID-19 два раза в неделюЭто приведет к многомиллиардным расходам, опасается бизнес
Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Как следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости», проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.
Рекомендации по тестированию работников были и раньше – они зависели от конкретного региона. К примеру, в Москве с началом пандемии компаниям надо было проверять 10% сотрудников каждые 15 дней. В августе 2021 г. такие обязанности со столичных предприятий сняли.