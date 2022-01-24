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Роспотребнадзор предлагает тестировать на COVID-19 два раза в неделю

Это приведет к многомиллиардным расходам, опасается бизнес
Маргарита Соболь Анастасия Бойко
За чей счет планируется проводить тестирование сотрудников по новым рекомендациям Роспотребнадзора, в документе не сказано / Максим Стулов / Ведомости

Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус. Как следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости», проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. В организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю (по понедельникам и четвергам). Если в компании трудится 500–1000 человек, то анализы у них будут брать лишь раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

Рекомендации по тестированию работников были и раньше – они зависели от конкретного региона. К примеру, в Москве с началом пандемии компаниям надо было проверять 10% сотрудников каждые 15 дней. В августе 2021 г. такие обязанности со столичных предприятий сняли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных