Сайт iHerb попал в реестр Роскомнадзора

«С момента включения в реестр указанного сетевого адреса, оператор связи обязан ограничить доступ к сайту в соответствии с ч.10 ст. 15.1 закона, говорит партнер юридической компании «Центральный округ» Зоя Филозоп. По регламенту, Роскомнадзор в течение суток после получения судебного решения устанавливает провайдера хостинга и владельца сайта и уведомляет их о включении сайта в реестр. Еще спустя сутки после направления уведомлений, операторы связи обязаны ограничить доступ к этой странице. По ч.4 ст. 265.5 КАС решения о признании информации запрещенной подлежат немедленному исполнению, отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.