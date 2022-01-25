Газета
Бизнес / Общество

Сайт iHerb попал в реестр Роскомнадзора

Ведомство проверяет удаление запрещенной информации
Анна Нараева
Евгений Разумный / Ведомости

В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появился сайт ru.iherb.com – интернет-магазин компании iHerb. В реестре указан орган, принявший решение о включении сайта в реестр, – Центральный райсуд Барнаула, а также дата принятия соответствующего решения – 24 августа 2021 г. По решению суда запрещенной в России признана информация о продаже специализированной пищевой продукции (БАДов и спортивного питания), размещенная на сайте маркетплейса, продажа которых является одним из основных направлений работы компании.

Суд установил наличие на сайте информации, направленной на реализацию продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС, незарегистрированных лекарственных препаратов под видом БАДов. Исковое заявление на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль» с просьбой ограничить информацию о БАДах на русскоязычном сайте iHerb в Центральный райсуд Барнаула в мае 2021 г. подала прокуратура.

В конце декабря 2021 г. Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу iHerb на решение райсуда Барнаула, полностью подтвердив решение нижестоящей инстанции.

«Ведомости» направили запрос в iHerb. Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев, партнер и глава московской практики Dentons, отметил, что компания не согласна с принятыми в Барнауле судебными актами первой и апелляционной инстанции и предпримет меры по их обжалованию в установленном порядке.

На данный момент доступ к ресурсу не ограничен. Представитель Роскомнадзора в ответ на запрос «Ведомостей» заявил, что ведомством направлено требование владельцу интернет-ресурса удалить запрещенные материалы. «Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации», – добавили в Роскомнадзоре.

Запрещенной признана «…информация о продаже специализированной пищевой продукции, размещенная на Интернет-сайте https://ru.iherb.com», без уточнения конкретных ссылок на разделы и страницы, соответственно доступ должен быть ограничен ко всему сайту, а не отдельным его элементам. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, такая формулировка не позволяет владельцу ресурса удалить спорные страницы и на этом основании «выйти» из реестра.

«С момента включения в реестр указанного сетевого адреса, оператор связи обязан ограничить доступ к сайту в соответствии с ч.10 ст. 15.1 закона, говорит партнер юридической компании «Центральный округ» Зоя Филозоп. По регламенту, Роскомнадзор в течение суток после получения судебного решения устанавливает провайдера хостинга и владельца сайта и уведомляет их о включении сайта в реестр. Еще спустя сутки после направления уведомлений, операторы связи обязаны ограничить доступ к этой странице. По ч.4 ст. 265.5 КАС решения о признании информации запрещенной подлежат немедленному исполнению, отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных