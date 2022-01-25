Сайт iHerb попал в реестр Роскомнадзора

Сайт iHerb попал в реестр РоскомнадзораВедомство проверяет удаление запрещенной информации
В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора появился сайт ru.iherb.com – интернет-магазин компании iHerb. В реестре указан орган, принявший решение о включении сайта в реестр, – Центральный райсуд Барнаула, а также дата принятия соответствующего решения – 24 августа 2021 г. По решению суда запрещенной в России признана информация о продаже специализированной пищевой продукции (БАДов и спортивного питания), размещенная на сайте маркетплейса, продажа которых является одним из основных направлений работы компании.
Суд установил наличие на сайте информации, направленной на реализацию продукции, качество и маркировка которой не соответствует техническому регламенту ЕАЭС, незарегистрированных лекарственных препаратов под видом БАДов. Исковое заявление на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль» с просьбой ограничить информацию о БАДах на русскоязычном сайте iHerb в Центральный райсуд Барнаула в мае 2021 г. подала прокуратура.
В конце декабря 2021 г. Алтайский краевой суд отклонил апелляционную жалобу iHerb на решение райсуда Барнаула, полностью подтвердив решение нижестоящей инстанции.
«Ведомости» направили запрос в iHerb. Юридический представитель iHerb LLC Роман Зайцев, партнер и глава московской практики Dentons, отметил, что компания не согласна с принятыми в Барнауле судебными актами первой и апелляционной инстанции и предпримет меры по их обжалованию в установленном порядке.
На данный момент доступ к ресурсу не ограничен. Представитель Роскомнадзора в ответ на запрос «Ведомостей» заявил, что ведомством направлено требование владельцу интернет-ресурса удалить запрещенные материалы. «Владелец интернет-ресурса сообщил, что запрещенная информация с сайта удалена. На текущий момент осуществляется проверка удаления запрещенной информации», – добавили в Роскомнадзоре.
Запрещенной признана «…информация о продаже специализированной пищевой продукции, размещенная на Интернет-сайте https://ru.iherb.com», без уточнения конкретных ссылок на разделы и страницы, соответственно доступ должен быть ограничен ко всему сайту, а не отдельным его элементам. По словам управляющего партнера адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федора Трусова, такая формулировка не позволяет владельцу ресурса удалить спорные страницы и на этом основании «выйти» из реестра.
«С момента включения в реестр указанного сетевого адреса, оператор связи обязан ограничить доступ к сайту в соответствии с ч.10 ст. 15.1 закона, говорит партнер юридической компании «Центральный округ» Зоя Филозоп. По регламенту, Роскомнадзор в течение суток после получения судебного решения устанавливает провайдера хостинга и владельца сайта и уведомляет их о включении сайта в реестр. Еще спустя сутки после направления уведомлений, операторы связи обязаны ограничить доступ к этой странице. По ч.4 ст. 265.5 КАС решения о признании информации запрещенной подлежат немедленному исполнению, отмечает управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.