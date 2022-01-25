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Антикитайские санкции тормозят солнечную энергетику в США

Тарифы на зеленую энергию для американцев вырастут
Илья Лакстыгал Василий Милькин
Инфляция не должна оказать значительного влияния на внедрение солнечной энергетики / Reuters

Ввод новых солнечных электростанций (СЭС) в Америке в 2022 г. может оказаться на 25% ниже по сравнению с последним прогнозом минэнерго США, такой сценарий описывает консалтинговая компания Wood Mackenzie в отчете US Solar Market Insight. Для коммунальных, коммерческих и общественных СЭС прогнозы были снижены экспертами на 33, 4 и 0,3% соответственно. Причиной этого могут стать затруднения с поставками комплектующих из-за глобального логистического кризиса и ограничений на импорт поликремния из КНР. Вашингтон в июне 2021 г. наложил на Китай санкции из-за того, что для производства поликремниевых элементов предположительно используется принудительный труд мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США в январском прогнозе отмечало, что в стране в 2022 г. появятся еще 21,5 ГВт СЭС для коммунальных предприятий – это заметно больше, чем рекордные 15,5 ГВт в 2021 г. Почти половина новых мощностей строятся в Техасе (6,1 ГВт, или 28% от общего числа по стране) и Калифорнии (4 ГВт). В 2020 г., по данным EIA, на СЭС приходилось 3% от выработки электроэнергии в США. По последней оценке управления от 18 января, всего в США на конец 2021 г. работало 63 ГВт СЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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