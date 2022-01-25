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ФАС согласилась вернуть валютные портовые тарифы

Но пока только на сжиженный газ из Арктики
Ксения Потаева
ФАС одобрила возможность устанавливать в валюте тарифы на перевалку арктического СПГ. Это позволит сократить сроки окупаемости СПГ-терминалов «Новатэка» / Станислав Красильников / ТАСС

Как сообщил «Ведомостям» представитель ФАС России, ведомство рассмотрело и согласовало законопроект, вносящий поправки в ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Эти поправки подготовлены Минтрансом и позволяют устанавливать в иностранной валюте цены (тарифы, ставки) на погрузку, выгрузку и хранение на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне России. Валютные тарифы можно будет устанавливать на время окупаемости инвестпроектов таких терминалов, но расчеты при этом будут происходить в рублях.

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 24 января также вынес положительное заключение на законопроект. Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении уже 26 января.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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