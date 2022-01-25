ФАС согласилась вернуть валютные портовые тарифы

Как сообщил «Ведомостям» представитель ФАС России, ведомство рассмотрело и согласовало законопроект, вносящий поправки в ФЗ «О морских портах в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Эти поправки подготовлены Минтрансом и позволяют устанавливать в иностранной валюте цены (тарифы, ставки) на погрузку, выгрузку и хранение на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне России. Валютные тарифы можно будет устанавливать на время окупаемости инвестпроектов таких терминалов, но расчеты при этом будут происходить в рублях.