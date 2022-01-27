В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублей

В исследовании отмечается, что госполитика направлена на увеличение внутренней переработки древесины в России и это уже привело к снижению экспорта сырья. С 1 июля 2021 г. правительство РФ ввело пошлину в 10% на экспорт грубо обработанной древесины. С экспорта хвойных пород и дуба пошлина ранее не взималась, для экспорта бука и ясеня она выросла. А с 1 января 2022 г. вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород полностью запрещен.