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В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублей

Бум инвестиций спровоцирован запретом на вывоз необработанной древесины
Василий Милькин
В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублей / Ведомости

Основным трендом развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ближайшие 3–5 лет будет ввод новых перерабатывающих мощностей в России, сообщается в исследовании компании EY и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (документ есть у «Ведомостей»). Такие выводы сделаны на основе опроса руководителей и представителей коммерческих блоков более чем 20 крупных предприятий ЛПК.

В исследовании отмечается, что госполитика направлена на увеличение внутренней переработки древесины в России и это уже привело к снижению экспорта сырья. С 1 июля 2021 г. правительство РФ ввело пошлину в 10% на экспорт грубо обработанной древесины. С экспорта хвойных пород и дуба пошлина ранее не взималась, для экспорта бука и ясеня она выросла. А с 1 января 2022 г. вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород полностью запрещен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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