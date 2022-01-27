В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублей

В лесопереработку в России за пять лет вложат 1 трлн рублейБум инвестиций спровоцирован запретом на вывоз необработанной древесины
Основным трендом развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) в ближайшие 3–5 лет будет ввод новых перерабатывающих мощностей в России, сообщается в исследовании компании EY и Ассоциации специалистов бумажной отрасли (документ есть у «Ведомостей»). Такие выводы сделаны на основе опроса руководителей и представителей коммерческих блоков более чем 20 крупных предприятий ЛПК.
В исследовании отмечается, что госполитика направлена на увеличение внутренней переработки древесины в России и это уже привело к снижению экспорта сырья. С 1 июля 2021 г. правительство РФ ввело пошлину в 10% на экспорт грубо обработанной древесины. С экспорта хвойных пород и дуба пошлина ранее не взималась, для экспорта бука и ясеня она выросла. А с 1 января 2022 г. вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород полностью запрещен.