«Сибур» вложит в модернизацию производств около 400 млрд рублей

«Сибур» вложит в модернизацию производств около 400 млрд рублейВ обмен Минэнерго обеспечит предприятию налоговые льготы
«Сибур» подписал с Минэнерго инвестсоглашения о модернизации действующих и создании новых мощностей на трех дочерних предприятиях: «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и «Запсибнефтехим». В рамках соглашений в 2022–2027 гг. компания вложит в развитие производства не менее 395 млрд руб. Об этом сообщили 28 января министерство и нефтехимическая компания.
В развитие производственной площадки в Тобольске («Запсибнефтехим») будет инвестировано не менее 110 млрд руб., в предприятия на территории Татарстана («Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез») – не менее 285 млрд руб., уточняется в сообщении «Сибура». Общая стоимость всего пула проектов, которые могут быть реализованы в рамках инвестсоглашений, по предварительной оценке компании, превышает 560 млрд руб.
По данным Минэнерго, в рамках соглашений запланированы ввод и реконструкция «ряда технологических установок для производства нефтехимической продукции». В релизе «Сибура» говорится, что речь идет в том числе о запуске производства продуктов мало– и среднетоннажной химии, не имеющих отечественных аналогов (не уточняется, каких именно). «Ведомости» направили запросы в «Сибур» и Минэнерго. Источник в правительстве говорит, что это первое инвестсоглашение, подписанное в 2022 г.
В 2021 г. Минэнерго активно заключало инвестсоглашения с нефтяниками по модернизации НПЗ. В апреле их подписали почти полтора десятка заводов на общую сумму 800 млрд руб. («Ведомости» писали об этом).
В качестве бонуса за гарантии инвестиций в развитие производства «Сибур» получит налоговые послабления. В сообщении Минэнерго напоминает, что для заключения соглашений в сфере нефте– и газохимии в октябре 2020 г. были внесены изменения в Налоговый кодекс, предполагающие введение обратного акциза (налогового вычета) на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также повышенного инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье.
«Ввод новых мощностей на предприятиях компании окажет значительное положительное влияние на развитие нефтехимического комплекса РФ, в частности поспособствует импортозамещению нефтехимической продукции, <..> а также росту несырьевого неэнергетического экспорта», – говорится в сообщении Минэнерго.
Что модернизирует «Сибур»
«Запсибнефтехим» – крупнейший нефтехимический комплекс России, суммарной мощностью 2,5 млн т базовых полимеров в год (1,5 млн т полиэтилена и 1 млн т полипропилена).
«Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний Европы, занимает лидирующие позиции по производству синтетических каучуков и пластиков в РФ. В ассортименте выпускаемой продукции – более 120 наименований, в том числе синтетические каучуки, пластики (полистирол, полипропилен, полиэтилен) и другая нефтехимическая продукция (окись этилена, окись пропилена, альфа–олефины, поверхностно-активные вещества и т.п.). Объем годового производства – более 2 млн т продукции.
«Казаньоргсинтез» производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. Предприятие выпускает этилен, полиэтилен, бисфенол, фенол, ацетон и другие продукты органического синтеза. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований. Объем годового производства – 1,7 млн т.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, подписание инвестсоглашений для «Сибура» означает «контролируемую себестоимость» сырья для производства продукции малотоннажной и среднетоннажной химии. «Оценить объемы и перечень установок [для модернизации] пока затруднительно. Но можно предположить, что речь пойдет об объемах на уровне 300–400 000 т в год, и в это будут пластики для автопромышленности и авиации, пигменты и катализаторы для нефтехимической промышленности», – сказал он «Ведомостям». Размер обратного акциза он оценил в 5–10 млрд руб. в год, добавив, что эта сумма «несопоставима с потенциальной стоимостью производимой средне– и малотоннажной химической продукции». Гришунин добавил, что с учетом роста цен импортной продукции российские автосборочные и машиностроительные предприятия смогут проглотить дополнительный объем такой продукции с предприятий «Сибура».
Пока вклад нефтегазохимии в ВВП в России, согласно расчетам ЦСР, существенно ниже, чем в развитых странах («Ведомости» писали об этом 21 августа 2021 г.). Так, инвестиции в нефтегазохимические предприятия в 2020 г. составили 2,6% от суммарного объема инвестиций в РФ. В 2019–2020 гг. они составляли по $7–7,5 млрд ежегодно, подсчитали аналитики ЦСР. При этом доля отрасли по итогам 2020 г. в суммарной валовой добавленной стоимости вдвое ниже – менее 1,3%, или 1,25 трлн руб. (с 2016 г. доля не меняется). В развитых странах этот вклад химического комплекса в среднем выше: например, 2,2% – в США и 2,7% – в Германии.
В России этого уровня можно достичь, развивая не только крупнотоннажную базовую нефтегазохимию, но и средне– и малотоннажные производства, а также выпуск продукции для потребительского сектора, то есть переработку пластмасс, выпуск лакокрасочных и резинотехнических изделий, говорил «Ведомостям» в августе 2021 г. эксперт ЦСР Александр Амирагян. Но на эти виды продукции, по его словам, приходится лишь около 10% инвестиций химиков, или порядка 50 млрд руб. в год. А представитель Минэнерго тогда оценивал перспективы роста объемов нефтегазохимической продукции благодаря введению государством налоговых стимулов (обратных акцизов на этан и СУГ) в 8–12 млн т в год, то есть более чем вдвое от текущего уровня. Он подчеркивал, что это не только даст сырье для мало– и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для роста несырьевого неэнергетического экспорта на сумму $6–10 млрд в год.
План развития газо– и нефтехимии России до 2030 г. предусматривает увеличение объема производства нефтегазохимического сырья в 1,5 раза к объему 2021 г. – с 44,8 до 66,2 млн т. Доля переработки этого сырья предприятиями нефтехимической промышленности должна вырасти в 1,6 раза – с 29,8% до 46,5%. В первую очередь, российские предприятия нарастят крупнотоннажное производство полимеров – полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида (ПВХ), полистирола и проч.