«Сибур» вложит в модернизацию производств около 400 млрд рублей

В России этого уровня можно достичь, развивая не только крупнотоннажную базовую нефтегазохимию, но и средне– и малотоннажные производства, а также выпуск продукции для потребительского сектора, то есть переработку пластмасс, выпуск лакокрасочных и резинотехнических изделий, говорил «Ведомостям» в августе 2021 г. эксперт ЦСР Александр Амирагян. Но на эти виды продукции, по его словам, приходится лишь около 10% инвестиций химиков, или порядка 50 млрд руб. в год. А представитель Минэнерго тогда оценивал перспективы роста объемов нефтегазохимической продукции благодаря введению государством налоговых стимулов (обратных акцизов на этан и СУГ) в 8–12 млн т в год, то есть более чем вдвое от текущего уровня. Он подчеркивал, что это не только даст сырье для мало– и среднетоннажной химии, но и создаст предпосылки для роста несырьевого неэнергетического экспорта на сумму $6–10 млрд в год.