Минфин предложил «Лукойлу» льготы для сложных месторождений в Коми

Минфин предложил перевести крупнейшие месторождения трудноизвлекаемой нефти «Лукойла» – Ярегское и Усинское – на стимулирующий режим налога на дополнительный доход (НДД). Министерство опубликовало уведомление о разработке этой инициативы на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). Оба участка расположены в Республике Коми.