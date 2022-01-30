Минфин предложил «Лукойлу» льготы для сложных месторождений в Коми

Минфин предложил «Лукойлу» льготы для сложных месторождений в КомиКомпания может первой перевести на режим НДД добычу высоковязкой нефти
Минфин предложил перевести крупнейшие месторождения трудноизвлекаемой нефти «Лукойла» – Ярегское и Усинское – на стимулирующий режим налога на дополнительный доход (НДД). Министерство опубликовало уведомление о разработке этой инициативы на едином портале раскрытия проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru). Оба участка расположены в Республике Коми.
Законопроект разрабатывается по поручению премьера Михаила Мишустина, говорится в карточке документа. Он должен вступить в силу с 2023 г.
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