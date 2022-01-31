«Росатом» выкупил «Квадру» у Михаила Прохорова за 26 млрд рублей

Цена обыкновенных акций «Квадры» на Московской бирже постепенно росла в течение 2021 г. В начале года она составляла 0,0036 руб. за штуку, а к началу мая поднялась до 0,008 руб. За последние полгода цена колебалась между 0,0054 и 0,0097 руб. за бумагу. На закрытии 31 января цена обыкновенной акции «Квадры» составила 0,0081 руб. То есть, акции миноритариев, которые получат оферту от нового акционера, суммарно стоили на бирже 2,7 млрд руб. Но средневзвешенная цена за полгода должна оказаться ниже.