«Росатом» выкупил «Квадру» у Михаила Прохорова за 26 млрд рублей«Онэксим» безуспешно пытался продать энергокомпанию с 2011 года
Входящая в Росатом компания «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) купила у группы «Онэксим» Михаила Прохорова энергокомпанию «Квадра», сообщил «Росатом» 31 января. В понедельник стороны подписали договор о продаже 82,47% уставного капитала генерирующей компании. Сумма сделки не раскрывается.
По словам источника «Ведомостей», знакомого с деталями сделки, ее сумма составила 26 млрд руб. На бирже выкупленный РИР пакет стоит значительно дешевле – 12,78 млрд руб. Исходя из названной собеседником суммы сделки, пакет акций выкупался РИР по цене 0,0165 руб. за бумагу.
Приобретение 30% или более акций публичного АО требует по закону выставления обязательной оферты на выкуп акций у других акционеров общества. Оферта должна быть выставлена ПАО в течение 35 дней после сделки. При этом цена выкупа акций по оферте не может быть ниже либо средневзвешенной цены биржевых торгов за 6 месяцев до выставления оферты, либо цены, по которой покупал бумаги приобретатель 30%-ного пакета.
Цена обыкновенных акций «Квадры» на Московской бирже постепенно росла в течение 2021 г. В начале года она составляла 0,0036 руб. за штуку, а к началу мая поднялась до 0,008 руб. За последние полгода цена колебалась между 0,0054 и 0,0097 руб. за бумагу. На закрытии 31 января цена обыкновенной акции «Квадры» составила 0,0081 руб. То есть, акции миноритариев, которые получат оферту от нового акционера, суммарно стоили на бирже 2,7 млрд руб. Но средневзвешенная цена за полгода должна оказаться ниже.
По цене приобретения контрольного пакета «Квадры», по расчетам «Ведомостей», РИР должна будет заплатить миноритариям 5,53 млрд руб.
Представитель РИР сказал «Ведомостям», что оферта «будет сделана в соответствии с требованиями законодательства».
«После перехода в структуру РИР на объектах компании планируется реализация программ повышения эффективности и надежности теплоснабжения, формирование совместно с регионами карт «зеленых» проектов, внедрение цифровых технологий в работу энергетического и теплосетевого комплекса», – говорится в релизе «Росатома». Отмечается также, что «Квадра» «продолжит исполнение своих текущих обязательств перед потребителями и партнерами», в том числе в рамках подписанных заключенных ранее концессионных соглашений.
Представитель «Онэксима» дополнительных комментариев не предоставил.
Источник «Ведомостей», близкий к «Росатому», пояснил, что по сути госкорпорация «покупает себе место на рынке в Центральной России». «Есть задача по доведению доли атомной генерации до 25%, она ранее принималась государством. С учетом того, что в стране сейчас дефицита генерирующих мощностей не наблюдается, решить ее можно в том числе постепенно заменяя тепловую генерацию на безуглеродные атомные источники энергии. Сделка позволит "Росатому" реализовать эту задачу», – сказал он.
«Квадра» – одна из территориальных генерирующих компаний, выделенных в результате реформирования РАО «ЕЭС России». До ребрендинга она называлась ТГК-4. «Квадра» работает в 10 регионах ЦФО – Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях. Владеет 20 небольшими ТЭЦ суммарной мощностью 3,1 ГВт, а также более 300 котельными, протяженность теплосетей компании – 6000 км.
В 2021 г. выработка электроэнергии «Квадры» выросла на 17,2% до 12 млрд кВт ч, отпуск тепла увеличился на 7,3% до 19,2 млн Гкал. Чистая прибыль энергокомпании по РСБУ за 9 месяцев 2021 г. выросла в годовом выражении в 1,6 раза до 2,52 млрд руб., выручка увеличилась на 10,2%, до 42,3 млрд руб.
Сама РИР занимается ЖКХ и цифровыми решениями по городскому хозяйству в регионах (в частности, в городах присутствия «Росатома») и в том числе владеет небольшими электрогенерирующими мощностями. При этом в ряде регионов присутствия «Квадры» основная генерация – это АЭС «Росэнергоатома» (Курская, Нововоронежская, Смоленская).
«Онэксим» в 2008 г. приобрел 48,6% акций «Квадры» за 26 млрд руб. Затем этот пакет был постепенно увеличен до 82,5% (доли были распределены между различными структурами Прохорова). Но с первой половины 2010-х гг. неоднократно сообщалось о том, что компания Прохорова может избавиться от энергоактива, в роли потенциальных покупателей побывали практически все крупные энергохолдинги.
Сделки блокировала ФАС, ссылаясь на то, что покупка привела бы к нарушению конкуренции на оптовом рынке электроэнергии. По этой причине в 2011 г. сорвалась сделка с «Интер РАО», а в 2013 г. – с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ). Представитель РИР уточнил, что сделка со структурой «Росатома» прошла согласование ФАС. «Ведомости» направили в ФАС запрос относительно возможных ограничений (предписаний) со стороны ведомства.
Летом 2021 г. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал об очередном интересе к «Квадре» со стороны ГЭХ, сумма возможной сделки оценивалась в 15 млрд руб. Тогда же появилась неофициальная информация о том, что активом интересуется «Росатом». Источники «Коммерсанта» оценивали сумму возможной сделки выше – в 22–23 млрд руб.
«Покупка "Росатомом" теплового актива выглядит неоднозначно: госкорпорация резко наращивает свой углеродный след и ухудшает позиции по устойчивому развитию (ESG), – сказал "Ведомостям" аналитик по энергетике "ВТБ Капитала" Владимир Скляр. – "Квадра" не является крупным бенефициаром идущих программ модернизации, а увеличение доли рынка одного из крупнейших генераторов ("Росэнергоатома". – "Ведомости") ухудшает перспективы конкуренции».
Эксперт добавил, что с момента окончания реформы РАО ЕЭС частные инвесторы «лишь покидали этот сектор». И нынешняя сделка, по его словам, является продолжением этой тенденции. В результате сделки, по его оценкам, под контролем государства и окологосударственных компаний окажутся объекты генерации, доля которых превысит порог в 70% от общей установленной мощности в РФ, тем самым превзойдя уровень государственного контроля в секторе до времени реализации реформы электроэнергетики.
Стоимость «Квадры» Скляр затруднился оценить.
В подготовке статьи участвовал Александр Соколов