У рынка тихих вин – новый лидер

У рынка тихих вин – новый лидерЭто компания из-под Санкт-Петербурга
На рынке тихих вин в 2021 г. сменился лидер, следует из данных Росалкогольрегулирования, предоставленных «Ведомостям» несколькими участниками рынка (официально они не раскрываются). На первом месте по итогам прошлого года оказался Гатчинский спиртзавод (ГСЗ), который за этот период выпустил 2,5 млн дал тихих вин, он сместил с первого места ГК «Ариант».
В основном продукция предприятия, расположенного в Ленинградской области, представлена недорогими напитками в упаковке Tetra Pak, следует из данных интернет-витрин ритейлеров. Среди его брендов – красное столовое вино «Белые цветы», белое сладкое Dolce Argentina, а также фруктовые вина «Спелая вишня», «Ягода малина» и проч. ГСЗ, кроме того, владеет заводом марочных вин «Коктебель» в Крыму, который произвел в прошлом году 146 470 дал тихих вин, а также собственными виноградниками (1070 га, по данным сайта компании).