У рынка тихих вин – новый лидер

В основном продукция предприятия, расположенного в Ленинградской области, представлена недорогими напитками в упаковке Tetra Pak, следует из данных интернет-витрин ритейлеров. Среди его брендов – красное столовое вино «Белые цветы», белое сладкое Dolce Argentina, а также фруктовые вина «Спелая вишня», «Ягода малина» и проч. ГСЗ, кроме того, владеет заводом марочных вин «Коктебель» в Крыму, который произвел в прошлом году 146 470 дал тихих вин, а также собственными виноградниками (1070 га, по данным сайта компании).