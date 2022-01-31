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У рынка тихих вин – новый лидер

Это компания из-под Санкт-Петербурга
Екатерина Бурлакова
Некоторые производители смогли перейти полностью с импортного на отечественное сырье / Андрей Гордеев / Ведомости

На рынке тихих вин в 2021 г. сменился лидер, следует из данных Росалкогольрегулирования, предоставленных «Ведомостям» несколькими участниками рынка (официально они не раскрываются). На первом месте по итогам прошлого года оказался Гатчинский спиртзавод (ГСЗ), который за этот период выпустил 2,5 млн дал тихих вин, он сместил с первого места ГК «Ариант».

В основном продукция предприятия, расположенного в Ленинградской области, представлена недорогими напитками в упаковке Tetra Pak, следует из данных интернет-витрин ритейлеров. Среди его брендов – красное столовое вино «Белые цветы», белое сладкое Dolce Argentina, а также фруктовые вина «Спелая вишня», «Ягода малина» и проч. ГСЗ, кроме того, владеет заводом марочных вин «Коктебель» в Крыму, который произвел в прошлом году 146 470 дал тихих вин, а также собственными виноградниками (1070 га, по данным сайта компании).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных