Газпромбанк продал «Синаре» «Криогаз» за 20 млрд рублей

Газпромбанк продал «Синаре» «Криогаз» за 20 млрд рублейПроизводящую технические газы компанию встроят в ESG-стратегию «Синары»
Газпромбанк (ГПБ) закрыл сделку по продаже ООО «Криогаз» группе «Синара» Дмитрия Пумпянского, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Закрытие сделки «Ведомостям» подтвердили представители ГПБ и «Синары».
«Криогаз» – оператор бизнеса по производству технических и медицинских газов (кислород, азот и аргон), имеет четыре свои производственные площадки и четыре площадки дочерних компаний в регионах РФ. О заключении сделки по «Криогазу» сообщалось в середине декабря 2021 г.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам