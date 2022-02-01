Газпромбанк продал «Синаре» «Криогаз» за 20 млрд рублей

«Криогаз» – оператор бизнеса по производству технических и медицинских газов (кислород, азот и аргон), имеет четыре свои производственные площадки и четыре площадки дочерних компаний в регионах РФ. О заключении сделки по «Криогазу» сообщалось в середине декабря 2021 г.