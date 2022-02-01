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Газпромбанк продал «Синаре» «Криогаз» за 20 млрд рублей

Производящую технические газы компанию встроят в ESG-стратегию «Синары»
Матвей Катков Ксения Потаева
Клиенты «Криогаза» – металлургические и нефтегазохимические предприятия / Лев Федосеев / ТАСС

Газпромбанк (ГПБ) закрыл сделку по продаже ООО «Криогаз» группе «Синара» Дмитрия Пумпянского, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Закрытие сделки «Ведомостям» подтвердили представители ГПБ и «Синары».

«Криогаз» – оператор бизнеса по производству технических и медицинских газов (кислород, азот и аргон), имеет четыре свои производственные площадки и четыре площадки дочерних компаний в регионах РФ. О заключении сделки по «Криогазу» сообщалось в середине декабря 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных