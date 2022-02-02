«Газпром» потребовал от поляков поделить $430 млн

«Газпром» виновным себя не признал, но согласился пересмотреть в долгосрочных контрактах положения, вызвавшие недовольство Еврокомиссии. В итоге ЕК удовлетворилась этим и закрыла дело, не назначив «Газпрому» никаких штрафов. Это решение не понравилось PGNiG, которая и подала на него жалобу в октябре 2018 г., но она была отклонена. В июне 2019 г. PGNiG попыталась аннулировать это решение ЕК через суд, но также безуспешно. А в 2020 г. «Газпром» был вынужден выплатить PGNiG $1,5 млрд переплаты за поставленный по «Ямал-Европе» газ по решению Стокгольмского арбитража (цена поставок была пересчитана ретроактивно с 2014 г.).