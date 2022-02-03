Почему «Металлоинвест» продает «Уральскую сталь»

В мае 2020 г. ФАС удовлетворила ходатайство ЗТЗ о приобретении 100% «Уральской стали», но выдала предписания. Причиной особых условий сделки стало доминирующее положение комбината на рынке стальной круглой заготовки, необходимой для производства цельнокатаных колес. Его доля превышает 35%. ФАС соглашалась одобрить сделку только, если ЗТЗ обеспечит исполнение всех договоров на поставку выпускаемой «Уральской сталью» продукции, а также недискриминационные условия при заключении новых договоров. Однако в начале июля 2020 г. «Металлоинвест» сообщил, что стороны по итогам «глубокой проработки и анализа рыночной конъюнктуры» решили продолжить самостоятельное развитие активов. После этого ЗТЗ планировал слияние с группой ЧТПЗ. Но и эта сделка провалилась: в 2021 г. ЧТПЗ вошел в состав Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.