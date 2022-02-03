Почему «Металлоинвест» продает «Уральскую сталь»Модернизация завода обошлась бы слишком дорого, считают эксперты
«Металлоинвест» Алишера Усманова договорился о продаже Загорскому трубному заводу (ЗТЗ) 100% своей дочерней компании «Уральская сталь». Об этом 3 февраля сообщили стороны сделки. Ее сумма составит $500 млн, закрытие ожидается в феврале 2022 г.
При этом «Металлоинвест» продолжит обеспечивать «Уральскую сталь» железорудным сырьем «на рыночных условиях», говорится в сообщении компании. В ЗТЗ и «Металлоинвесте» «Ведомостям» уточнили, что сделка уже прошла согласование ФАС.
«Уральская сталь»
Металлургический комбинат полного цикла, расположенный в городе Новотроицк Оренбургской области. Является одним из ведущих российских производителей мостовых сталей, а также поставщиков стальной продукции для строительства, производства труб и судостроения. В 2021 г. комбинат произвел 2,4 млн т чугуна и 1,5 млн т стали. Общий объем инвестиций «Металлоинвеста» в развитие предприятия (развитие мощностей и снижение вреда экологии) составил около $1,2 млрд. Выручка предприятия по РСБУ в 2020 г. составила 73,9 млрд руб., чистый убыток – 220 млн руб.
Гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев, слова которого приводятся в релизе, пояснил, что компания решила сфокусироваться на развитии активов в Центральной России для укрепления позиций в «зеленой» металлургии – производстве железа прямого восстановления и продуктов на его основе. По итогам сделки из производственных процессов «Металлоинвеста» будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%, следует из сообщения компании. «Сделка соответствует нашей стратегии качественных изменений, позволяя повысить рентабельность продаж и оптимизировать торговый баланс», – добавил Эфендиев.
В свою очередь ЗТЗ в сообщении поясняет, что приобретение «Уральской стали» позволит компании сформировать вертикально-интегрированный холдинг и значительно расширить возможности поставок в РФ и за рубеж продукции черной металлургии.
Представитель ЗТЗ сказал «Ведомостям», что приобретение «Уральской стали» входит в стратегию развития компании, которая в том числе учитывает текущую повестку устойчивого развития (ESG).
«Металлоинвест» и ЗТЗ вели переговоры о вхождении последнего в капитал «Уральской стали» еще в 2020 г. ЗТЗ рассматривал комбинат как площадку для нового проекта – производства нарезных труб нефтяного сортамента (OCTG).
В мае 2020 г. ФАС удовлетворила ходатайство ЗТЗ о приобретении 100% «Уральской стали», но выдала предписания. Причиной особых условий сделки стало доминирующее положение комбината на рынке стальной круглой заготовки, необходимой для производства цельнокатаных колес. Его доля превышает 35%. ФАС соглашалась одобрить сделку только, если ЗТЗ обеспечит исполнение всех договоров на поставку выпускаемой «Уральской сталью» продукции, а также недискриминационные условия при заключении новых договоров. Однако в начале июля 2020 г. «Металлоинвест» сообщил, что стороны по итогам «глубокой проработки и анализа рыночной конъюнктуры» решили продолжить самостоятельное развитие активов. После этого ЗТЗ планировал слияние с группой ЧТПЗ. Но и эта сделка провалилась: в 2021 г. ЧТПЗ вошел в состав Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского.
ЗТЗ – сравнительно молодая компания на российском трубном рынке. Предприятие было построено возле Сергиева Посада Московской области в 2016 г. Его основной владелец и гендиректор – Денис Сафин (доля не раскрывается). Пакет акций ЗТЗ есть также у однокурсника президента России Владимира Путина, сооснователя и партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова, говорил Сафин в 2017 г., но цифр не приводил.
«Уральская сталь» – старый комбинат, который не был полноценно модернизирован в период обновления металлургических мощностей 2005-2015 гг., говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. В силу отсутствия у «Металлоинвеста» собственной угольной базы компания покупала концентрат коксующегося угля, что в период резко возросших цен на него на мировом рынке и в России ухудшило рентабельность завода, отмечает эксперт, комментируя возможные причины продажи актива.
По словам Гришунина, оценить вклад «Уральской стали» в общий показатель EBITDA «Металлоинвеста» сложно, но, предположительно, по итогам 2021 г. EBITDA могла составить около $300 млн. Долг предприятия вряд ли превышает $150 млн, указывает эксперт. «Стоимость продажи представляется заниженной, – говорит он. – Поэтому речь может идти о подписании долгосрочного соглашения на поставку комбинату железорудного сырья по цене выше рынка».
Другой возможной причиной дисконта при продаже «Уральской стали» он считает стремление «Металлоинвеста» стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 г. (об этом холдинг объявил в мае 2021 г.) «Для достижения этой цели перспективные затраты на модернизацию завода могли бы превысить $1,5 млрд», – подсчитал аналитик. Но при таких вложениях, по словам Гришунина, владение активом для «Металлоинвеста» просто бессмысленно.
ЗТЗ же в результате покупки новотроицкого предприятия сможет реализовать свои амбиции по выходу на рынок бесшовных труб. Рост показателя EBITDA ЗТЗ будет значительным, считает Гришунин. Показатель EBITDA компании в 2021 г. может оказаться на уровне $150 млн. Гришунин добавляет, что для трубного рынка «зеленая» повестка, предполагающая снижение выбросов парниковых газов, пока не так актуальна, как для чистых металлургов, а поставки труб в ЕС невелики из-за сложности прохождения процедур сертификации.
«Уральская сталь» была наименее рентабельным активом в портфеле «Металлоинвеста», говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Поэтому его продажа может позволить «Металоинвесту» сконцентрироваться на развитии своих железорудных активов, а также даст возможность снизить долговую нагрузку, полагает эксперт. ЗТЗ этот комбинат, вероятно, нужен для обеспечения своего производства стальным прокатом, считает Макаров.