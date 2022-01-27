Холдинг USM Усманова создал компанию для управления золотодобывающими активами
Холдинг USM Алишера Усманова и его партнеров создал новую дочернюю компанию, USM Gold, следует из базы СПАРК. Первым внимание на появление записи в ЕГРЮЛ обратил РБК.
USM Gold было зарегистрировано в Москве 30 ноября прошлого года, уставный капитал составил 500 000 руб. Компания на 100% принадлежит холдингу USM, крупнейшими акционерами которого являются Усманов, Владимир Скоч и Варвара Скоч.
Пока единственный актив USM Gold — «Федоровское», которое владеет лицензией на геологоразведку. USM Gold контролирует 75% предприятия, еще 25% — у госхолдинга «Росгеология». Последний получил геологоразведочную лицензию на золоторудную Федоровско-Кедровскую площадь в Хакасии летом прошлого года.
USM прежде не занимался добычей золота. В состав холдинга входят компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь» (разрабатывает Удоканское месторождение).
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В сентябре стало известно, что золотодобывающая компания Highland Gold, принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову, договорилась о покупке 100% акций АО «Золото Камчатки». По данным одного из источников «Ведомостей», компания была оценена примерно в $500 млн, за вычетом долга сумма сделки составит около $200 млн.