Холдинг USM Усманова создал компанию для управления золотодобывающими активами

Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold). Сумма сделки не раскрывается. Весной 2021 г. «Высочайший» планировал провести IPO, однако отменил его накануне начала торгов. Ценовой диапазон тогда составлял от 650 до 2050 руб. за акцию, что соответствовало капитализации в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб.