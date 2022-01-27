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Холдинг USM Усманова создал компанию для управления золотодобывающими активами

Ведомости

Холдинг USM Алишера Усманова и его партнеров создал новую дочернюю компанию, USM Gold, следует из базы СПАРК. Первым внимание на появление записи в ЕГРЮЛ обратил РБК.

USM Gold было зарегистрировано в Москве 30 ноября прошлого года, уставный капитал составил 500 000 руб. Компания на 100% принадлежит холдингу USM, крупнейшими акционерами которого являются Усманов, Владимир Скоч и Варвара Скоч.

Пока единственный актив USM Gold — «Федоровское», которое владеет лицензией на геологоразведку. USM Gold контролирует 75% предприятия, еще 25% — у госхолдинга «Росгеология». Последний получил геологоразведочную лицензию на золоторудную Федоровско-Кедровскую площадь в Хакасии летом прошлого года.

USM прежде не занимался добычей золота. В состав холдинга входят компании «Металлоинвест» и «Удоканская медь» (разрабатывает Удоканское месторождение).

Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика «Высочайший» (GV Gold). Сумма сделки не раскрывается. Весной 2021 г. «Высочайший» планировал провести IPO, однако отменил его накануне начала торгов. Ценовой диапазон тогда составлял от 650 до 2050 руб. за акцию, что соответствовало капитализации в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб.

В сентябре стало известно, что золотодобывающая компания Highland Gold, принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову, договорилась о покупке 100% акций АО «Золото Камчатки». По данным одного из источников «Ведомостей», компания была оценена примерно в $500 млн, за вычетом долга сумма сделки составит около $200 млн.

Ранее по теме: ФАС одобрила ходатайство УГМК о покупке золотодобытчика «Высочайший»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных