Highland Gold договорилась о покупке «Золота Камчатки»

Кроме Highland структуры Свиблова инвестировали ранее и в другие золотодобывающие активы в России. В частности, в октябре 2019 г. компания Fortiana Свиблова покупала миноритарную долю в 4,6% в золотодобытчике Petropavlovsk. Тогда Свиблов назвал эту покупку «инвестицией в недооцененный актив с высоким потенциалом роста на привлекательном рынке золота», сообщал Forbes. Однако в конце июня 2020 г. он уже продал всю часть пакета. За это время акции Petropavlovsk подорожали втрое: с 9,77 пенсов до 31 пенса за ценную бумагу, а пакет Свиблова подорожал с $19 млн до $58 млн.