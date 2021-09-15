Highland Gold договорилась о покупке «Золота Камчатки»Объединенная компания будет сопоставима по объему добычи с Nordgold
Золотодобывающая компания Highland Gold, принадлежащая бывшему топ-менеджеру группы ПИК Владиславу Свиблову, договорилась о покупке 100% акций конкурента — АО «Золото Камчатки», сообщили «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом сделки.
По словам одного из них, документы по сделке уже подписаны. Второй уточнил, что, по его данным, компания была оценена (enterprise value) приблизительно в $500 млн, за вычетом долга сумма сделки составила около $200 млн. Третий собеседник «Ведомостей» отметил, что Федеральная антимонопольная служба уже согласовала покупку. В ФАС не стали комментировать решение по соответствующему ходатайству.
Директор по стратегии и развитию Highland Gold Антон Глазунов подтвердил «Ведомостям», что «договор подписан, для закрытия сделки осталось несколько обязательных процедур». Представитель компании «Комплекспром», основанной бывшими топ-менеджерами ГК «Ренова» Виктора Вексельберга и контролирующей 75% «Золота Камчатки», отказался от комментариев.
«Покупателями "Золота Камчатки" выступают структуры Highland Gold. ГОК “Кумроч” и одноименное месторождение не вошли в периметр сделки со стороны Highland Gold», — сказал Глазунов, отказавшись обсуждать другие параметры сделки, в том числе ее сумму и структуру финансирования. В апреле 2021 г. агентство Bloomberg сообщило о том, что структура бывшего владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова подала ходатайство в ФАС о покупке у «Золота Камчатки» 75% минус 1 акция компании, которая владеет лицензией на разработку месторождения Кумроч на Камчатке. Сделка была закрыта в апреле 2021 г.
По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Золото Камчатки» принадлежит на 100% компании «Минералы Камчатки», 75% которой принадлежит «Комплекспрому», оставшиеся 25% — компании «Ренова актив». В «Ренове» сообщили «Ведомостям», что ГК завершила выход из актива, который не является для нее стратегическим.
«Золото Камчатки» владеет 11 лицензиями на разработку месторождений с общей ресурсной базой около 400 т золота. Производство ведется на двух горно-обогатительных комбинатах — «Агинский» и «Аметистовое», сказано на сайте компании. По подсчетам Союза золотопромышленников, «Золото Камчатки» увеличила добычу золота в первом полугодии 2021 г. на 7,1% в годовом выражении — до 1,65 т. За 2020 г. добыча составила 4,24 т. По объему добычи компания занимает 13-е место в России по итогам первого полугодия.
Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и Киргизии. По данным Союза золотопромышленников, компания занимает седьмое место в России по объему добычи: в первом полугодии компания добыла 4,21 т золота, что на 18,2% больше аналогичного периода 2020 г. После сделки Highland Gold будет сравнима по объему добычи (5,86 т по итогам первого полугодия) с пятой по величине золотодобывающей компанией в России — Nordgold (5,88 т).
О том, что «Золото Камчатки» выставлено на продажу, в ноябре прошлого года сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, в 2020 г. покупкой «Золота Камчатки» интересовался казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, а также Владислав Свиблов, который в результате предпочел приобрести 40,06% золотодобытчика Highland Gold за $574 млн у структур Романа Абрамовича и его партнеров. В ноябре 2020 г. Highland Gold провела делистинг с Лондонской фондовой биржи и инициировала принудительный выкуп у акционеров, которые ранее не приняли оферту по выкупу от компании Fortiana Свиблова.
Кроме Highland структуры Свиблова инвестировали ранее и в другие золотодобывающие активы в России. В частности, в октябре 2019 г. компания Fortiana Свиблова покупала миноритарную долю в 4,6% в золотодобытчике Petropavlovsk. Тогда Свиблов назвал эту покупку «инвестицией в недооцененный актив с высоким потенциалом роста на привлекательном рынке золота», сообщал Forbes. Однако в конце июня 2020 г. он уже продал всю часть пакета. За это время акции Petropavlovsk подорожали втрое: с 9,77 пенсов до 31 пенса за ценную бумагу, а пакет Свиблова подорожал с $19 млн до $58 млн.
В марте 2021 г. компания Horvik, бенефициаром которой является Свиблов, сообщила о покупке 51,2% Trans-Siberian Gold (TSG), которая занимается добычей золота на Камчатке. В июле Horvik объявила о начале принудительного выкупа акций TSG, а также провела делистинг компании с площадки AIM Лондонской фондовой биржи.
Видимого тренда к консолидации активов на рынке золотодобычи сейчас нет, считает аналитик Альфа-банка Борис Красноженов. Однако, по его словам, игроки постоянно рассматривают активы, которые могли бы укрупнить бизнес, в том числе для проведения IPO или re-IPO.
По словам аналитика, у цен на золото есть перспективы для роста из-за ожидаемого повышения базовой ставки ФРС США. «Исторически сложилось, что повышение ставок приводит к укреплению доллара и росту цен на золото — так было в предыдущих циклах. Соответственно, у золота больше перспектив в сторону роста», — сказал он.