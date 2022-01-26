ФАС одобрила ходатайство УГМК о покупке золотодобытчика «Высочайший»

«Высочайший» также планировал провести IPO, в последний раз об этом сообщалось весной 2021 г. Тогда ценовой диапазон составлял от 650 до 2050 руб. за акцию, что соответствовало капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб. 29 марта, накануне планируемого начала торгов, компания отложила IPO, объяснив решение «повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала».