Газета
Бизнес

ФАС одобрила ходатайство УГМК о покупке золотодобытчика «Высочайший»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика «Высочайший», следует из данных ведомства. По мнению ФАС, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота.

Акционеры «Высочайшего» пытались продать компанию стратегическому инвестору на протяжении нескольких лет. В 2019–2020 гг. возможную сделку обсуждали китайская Fosun, структуры Романа Троценко, а также казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. В октябре ходатайство о покупке предприятия, ключевые проекты которого расположены в Иркутской области и Якутии, подала УГМК.

«Высочайший» также планировал провести IPO, в последний раз об этом сообщалось весной 2021 г. Тогда ценовой диапазон составлял от 650 до 2050 руб. за акцию, что соответствовало капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб. 29 марта, накануне планируемого начала торгов, компания отложила IPO, объяснив решение «повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала».

Холдинг УГМК объединяет более 40 предприятий в России и за рубежом, ключевые активы сосредоточены в горнодобывающей отрасли, цветной и черной металлургии и машиностроении. По собственным данным, УГМК является крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, структуры холдинга также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос и другие виды попутной продукции. Штаб-квартира компании находится в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).

«Высочайший» (GV Gold) ведет операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). В состав компании входят шесть золотоизвлекательных фабрик, ее портфель включает порядка 15 геологоразведочных лицензий. По данным «Интерфакса», крупнейшие акционеры компании — совладелец и председатель правления АКБ «Ланта-банк» Сергей Докучаев, зампредправления банка Наталия Опалева и гендиректор принадлежащего им «ЛТ-ресурса» Валериан Тихонов. Им принадлежит по 20,36% акций. Еще 17,99% — у американского инвестфонда Blackrock, 6,37% — у Владимира Страздинга, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% принадлежит миноритарным акционерам.

Ранее по теме: УГМК может приобрести 100% золотодобывающей компании «Высочайший»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных