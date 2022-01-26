ФАС одобрила ходатайство УГМК о покупке золотодобытчика «Высочайший»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о приобретении 100% голосующих акций золотодобытчика «Высочайший», следует из данных ведомства. По мнению ФАС, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке золота.
Акционеры «Высочайшего» пытались продать компанию стратегическому инвестору на протяжении нескольких лет. В 2019–2020 гг. возможную сделку обсуждали китайская Fosun, структуры Романа Троценко, а также казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева. В октябре ходатайство о покупке предприятия, ключевые проекты которого расположены в Иркутской области и Якутии, подала УГМК.
«Высочайший» также планировал провести IPO, в последний раз об этом сообщалось весной 2021 г. Тогда ценовой диапазон составлял от 650 до 2050 руб. за акцию, что соответствовало капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд до 112,7 млрд руб. 29 марта, накануне планируемого начала торгов, компания отложила IPO, объяснив решение «повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала».
Холдинг УГМК объединяет более 40 предприятий в России и за рубежом, ключевые активы сосредоточены в горнодобывающей отрасли, цветной и черной металлургии и машиностроении. По собственным данным, УГМК является крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, структуры холдинга также производят свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос и другие виды попутной продукции. Штаб-квартира компании находится в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).
«Высочайший» (GV Gold) ведет операционную и геологоразведочную деятельность в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). В состав компании входят шесть золотоизвлекательных фабрик, ее портфель включает порядка 15 геологоразведочных лицензий. По данным «Интерфакса», крупнейшие акционеры компании — совладелец и председатель правления АКБ «Ланта-банк» Сергей Докучаев, зампредправления банка Наталия Опалева и гендиректор принадлежащего им «ЛТ-ресурса» Валериан Тихонов. Им принадлежит по 20,36% акций. Еще 17,99% — у американского инвестфонда Blackrock, 6,37% — у Владимира Страздинга, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% принадлежит миноритарным акционерам.