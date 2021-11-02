УГМК может приобрести 100% золотодобывающей компании «Высочайший»

«Высочайший», возможно, наиболее часто упоминается в золотодобывающей отрасли России как объект для потенциального поглощения, но ни один из претендентов на компанию так и не довел дело до покупки. В июне 2020 г. ​​ФАС удовлетворила аналогичное ходатайство компании «Майский лист», аффилированной с китайской Fosun. В 2019 г. об интересе к покупке актива заявлял Роман Троценко, в том же году приобретением «Высочайшего» интересовался казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Но эти сделки так и не состоялись.