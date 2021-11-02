УГМК может приобрести 100% золотодобывающей компании «Высочайший»Сделка выведет УГМК на третье место по добыче золота в России
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, основные акционеры – Искандар Махмудов и Андрей Козицын) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщило ведомство 1 ноября. Ходатайство зарегистрировано 29 октября. По нормам ФАС оно будет рассмотрено в течение 30 дней (срок может быть продлен не более чем на два месяца). В УГМК не ответили на вопросы «Ведомостей» на момент сдачи материала. Представитель «Высочайшего» отказался от комментариев.
«Высочайший», возможно, наиболее часто упоминается в золотодобывающей отрасли России как объект для потенциального поглощения, но ни один из претендентов на компанию так и не довел дело до покупки. В июне 2020 г. ФАС удовлетворила аналогичное ходатайство компании «Майский лист», аффилированной с китайской Fosun. В 2019 г. об интересе к покупке актива заявлял Роман Троценко, в том же году приобретением «Высочайшего» интересовался казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Но эти сделки так и не состоялись.