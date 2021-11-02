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УГМК может приобрести 100% золотодобывающей компании «Высочайший»

Сделка выведет УГМК на третье место по добыче золота в России
Василий Милькин
«Высочайший»

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, основные акционеры – Искандар Махмудов и Андрей Козицын) подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 100% золотодобывающей компании «Высочайший» (GV Gold), сообщило ведомство 1 ноября. Ходатайство зарегистрировано 29 октября. По нормам ФАС оно будет рассмотрено в течение 30 дней (срок может быть продлен не более чем на два месяца). В УГМК не ответили на вопросы «Ведомостей» на момент сдачи материала. Представитель «Высочайшего» отказался от комментариев.

«Высочайший», возможно, наиболее часто упоминается в золотодобывающей отрасли России как объект для потенциального поглощения, но ни один из претендентов на компанию так и не довел дело до покупки. В июне 2020 г. ​​ФАС удовлетворила аналогичное ходатайство компании «Майский лист», аффилированной с китайской Fosun. В 2019 г. об интересе к покупке актива заявлял Роман Троценко, в том же году приобретением «Высочайшего» интересовался казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев. Но эти сделки так и не состоялись.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных