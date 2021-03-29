Золотодобытчик «Высочайший» отложил IPO на Мосбирже
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России «Высочайший» (GV Gold) переносит IPO на Московской бирже из-за высокого уровня рыночной волатильности, сообщила пресс-служба компании.
«Мы приняли решение отложить IPO в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала. Мы сохраняем уверенность в существенных перспективах развития GV Gold и надеемся стать публичной компанией в будущем, когда рыночные условия станут более благоприятными», — заявил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.
О планах провести первичное публичное размещение акций на Мосбирже «Высочайший» сообщил 15 марта. Предполагалось, что основатели компании и ключевые акционеры Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которым суммарно принадлежат 61,2% в капитале золотодобытчика, а также BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund — у них 18% — продадут свои бумаги. Отмечалось, что сам «Высочайший» не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения. Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили о планах «Высочайшего» привлечь $500 млн в ходе IPO при возможной оценке компании от $1,5 млрд до $1,8 млрд.
Выручка «Высочайшего» за 2020 г. составила $471 млн против $335 млн в 2019 г. Чистая прибыль выросла до $137 млн ($72 млн). Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое — до $248 млн. В целом за 2020 г. компания произвела 272 тыс. унций золота.