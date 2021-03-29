Золотодобытчик «Высочайший» отложил IPO на Мосбирже

О планах провести первичное публичное размещение акций на Мосбирже «Высочайший» сообщил 15 марта. Предполагалось, что основатели компании и ключевые акционеры Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которым суммарно принадлежат 61,2% в капитале золотодобытчика, а также BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund — у них 18% — продадут свои бумаги. Отмечалось, что сам «Высочайший» не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения. Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили о планах «Высочайшего» привлечь $500 млн в ходе IPO при возможной оценке компании от $1,5 млрд до $1,8 млрд.