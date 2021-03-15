Золотодобытчик «Высочайший» сообщил о планах провести IPO на Мосбирже

В рамках размещения основатели компании и ключевые акционеры Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которым суммарно принадлежат 61,2% в капитале «Высочайшего», а также BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund — у них 18% — продадут свои бумаги. Сам «Высочайший» не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения.