Золотодобытчик «Высочайший» сообщил о планах провести IPO на Мосбирже
Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России «Высочайший» (GV Gold) собирается провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
В рамках размещения основатели компании и ключевые акционеры Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, которым суммарно принадлежат 61,2% в капитале «Высочайшего», а также BlackRock Global Funds и BlackRock Gold and General Fund — у них 18% — продадут свои бумаги. Сам «Высочайший» не будет продавать акции и не получит средства, привлеченные в рамках размещения.
«Ожидается, что акции будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До проведения предложения акции не размещались на открытых рынках», — рассказали в компании.
Совместными глобальными координаторами и букраннерами в рамках IPO станут Goldman Sachs International, SberCIB, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал». В качестве ко-букраннеров выступят Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщили, что в ходе IPO «Высочайший» планирует привлечь $500 млн при возможной оценке компании от $1,5 млрд до $1,8 млрд.
Выручка компании за 2020 г. составила $471 млн против $335 млн в 2019 г. Чистая прибыль выросла до $137 млн ($72 млн). Показатель EBITDA увеличился более чем вдвое — до $248 млн. В целом за 2020 г. «Высочайший» произвел 272 тыс. унций золота.