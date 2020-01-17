РБК: Fosun откажется от покупки золотодобывающей GV Gold
По данным источников, представляющее китайскую инвестиционную компанию ООО «Майский лист» собирается отозвать из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке ПАО «Высочайший». Оно было подано в ФАС в июле 2019 г.
По словам собеседника РБК в одной из сторон сделки, она разладилась потому, что стороны разошлись в оценке активов на фоне роста цены на золото. Еще одной причиной срыва, по словам другого источника, стали слабые финансовые показатели GV Gold, которая ведет добычу в Якутии и Иркутской области. В начале переговоров Fosun и GV Gold источники Bloomberg оценивали российскую компанию в $1 млрд.
Представитель GV Gold сообщил, что документы представлены на рассмотрение правительственной комиссии и переговоры с китайскими инвесторами продолжаются. В Fosun отказались от комментариев. Интерес к активам компании проявляли Кенес Ракишев и Роман Троценко. Последний ранее заявлял, что готов купить долю в GV Gold, если китайские инвесторы откажутся от сделки.