Бизнес

РБК: Fosun откажется от покупки золотодобывающей GV Gold

Ведомости

Китайская Fosun, представляющая консорциум китайских инвесторов, намерена отказаться от покупки золотодобывающей компании GV Gold (ПАО «Высочайший»). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделки.

По данным источников, представляющее китайскую инвестиционную компанию ООО «Майский лист» собирается отозвать из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке ПАО «Высочайший». Оно было подано в ФАС в июле 2019 г.

По словам собеседника РБК в одной из сторон сделки, она разладилась потому, что стороны разошлись в оценке активов на фоне роста цены на золото. Еще одной причиной срыва, по словам другого источника, стали слабые финансовые показатели GV Gold, которая ведет добычу в Якутии и Иркутской области. В начале переговоров Fosun и GV Gold источники Bloomberg оценивали российскую компанию в $1 млрд.

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Представитель GV Gold сообщил, что документы представлены на рассмотрение правительственной комиссии и переговоры с китайскими инвесторами продолжаются. В Fosun отказались от комментариев. Интерес к активам компании проявляли Кенес Ракишев и Роман Троценко. Последний ранее заявлял, что готов купить долю в GV Gold, если китайские инвесторы откажутся от сделки.

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