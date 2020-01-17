РБК: Fosun откажется от покупки золотодобывающей GV Gold

По словам собеседника РБК в одной из сторон сделки, она разладилась потому, что стороны разошлись в оценке активов на фоне роста цены на золото. Еще одной причиной срыва, по словам другого источника, стали слабые финансовые показатели GV Gold, которая ведет добычу в Якутии и Иркутской области. В начале переговоров Fosun и GV Gold источники Bloomberg оценивали российскую компанию в $1 млрд.