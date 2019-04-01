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«Высочайший» отчитался о рекордных выручке и EBITDA в 2018 году

Выручка российского производителя золота GV Gold (ПАО «Высочайший») в 2018 г. выросла на 33% до $361 млн, скорректированная EBITDA увеличилась на 28% и составила $164 млн, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль GV Gold составила $80 млн, что на 6% меньше показателя 2017 г. Чистый долг компании снизился со $175 млн до $72 млн. Отношение чистого долга к показателю EBITDA составило 0,5х против 1,4х годом ранее.

GV Gold, работающая в Иркутской области и Республике Якутии, – одна из самых низкозатратных золотодобывающих компаний России. Ее рентабельность по скорректированной EBITDA находится на высоком уровне – 45%.

В конце января GV Gold отчиталась об увеличении производства золота более чем на треть – до 304 300 унций. Это рекордный показатель, превысивший верхнюю границу прогноза производства (280 000–300 000 унций).

GV Gold принадлежит председателю правления Ланта-банка Сергею Докучаеву, зампреду правления Ланта-банка Наталье Опалевой и гендиректору принадлежащего им ЗАО «ЛТ-ресурс» Валериану Тихонову. Каждому принадлежит по 20,36% акций компании.