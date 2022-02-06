Материалы для ИЖС в Москве перестали дорожать впервые с начала пандемии

Такая продукция активно дорожала с середины 2021 г. и очень высокими темпами, объясняет Федяков. По его словам, рынок имел все признаки перегрева: цены на некоторые материалы (например, на металлы и пиломатериалы) выросли на 50% и более, но к IV кварталу началась стабилизация, такая ситуация была нехарактерна для этого сегмента в течение последних двух лет. Только в 2021 г. стоимость кирпича выросла на пике на 24,6%, но с этих значений к концу года снизилась на 7,4%. Цены на краску выросли на 89%, но с пиковых значений к декабрю опустились на 10%, фанера за год подорожала на 71,4%, но в IV квартале этот материал подешевел на 21,7%. Представитель Минпромторга согласен с тем, что строительный рынок в 2021 г. вел себя нетипично. В частности, не произошло характерного для осени снижения объема потребления и цен по сравнению с «высокими» летними месяцами. Он связывает эту ситуацию в том числе с активным возведением коммерческого жилья, а это повлияло и на сектор индивидуального строительства. В IV же квартале строительный сезон для этого сегмента хотя и поздно, но закончился, а сами материалы на мировых рынках в связи с удовлетворением спроса начали дешеветь. Все это, по словам представителя Минпромторга, и привело к корректировке цен.