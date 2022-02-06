Материалы для ИЖС в Москве перестали дорожать впервые с начала пандемии

Материалы для ИЖС в Москве перестали дорожать впервые с начала пандемииРынок уже достиг пика, поэтому цены снизились
Рост потребительских цен на стройматериалы фактически остановился: стоимость возведения и отделки индивидуального жилья в Москве по итогам трех последних месяцев 2021 г. по сравнению с предыдущим кварталом снизилась на 0,7% (с 48 400 до 48 000 руб. за 1 кв. м) для домов из газобетона и на 0,8% (с 35 800 кв. м до 35 500 руб. за кв. м) для каркасных домов. Такие данные приводятся в исследовании «Индекс строительства дома», который составили аналитическое агентство Infoline и сеть магазинов «Петрович». Генеральный директор Infoline Иван Федяков поясняет, что корректировка цен происходит впервые с момента начала пандемии, за последние два года такие материалы только дорожали. Это подтверждает и представитель Минпромторга. По его данным, только за 2021 г. стоимость цемента выросла на 12,4%, красного кирпича – на 27,5%, рубероида – на 28,6%, на оконное листовое стекло – на 31,1% и на металлочерепицу – на 41,9%. При этом в декабре по отношению к предыдущему месяцу стройматериалы подорожали всего на 0,17%. «Таким образом, можно сказать, что рост цен к новому году фактически остановился», – резюмирует собеседник «Ведомостей».
Такая продукция активно дорожала с середины 2021 г. и очень высокими темпами, объясняет Федяков. По его словам, рынок имел все признаки перегрева: цены на некоторые материалы (например, на металлы и пиломатериалы) выросли на 50% и более, но к IV кварталу началась стабилизация, такая ситуация была нехарактерна для этого сегмента в течение последних двух лет. Только в 2021 г. стоимость кирпича выросла на пике на 24,6%, но с этих значений к концу года снизилась на 7,4%. Цены на краску выросли на 89%, но с пиковых значений к декабрю опустились на 10%, фанера за год подорожала на 71,4%, но в IV квартале этот материал подешевел на 21,7%. Представитель Минпромторга согласен с тем, что строительный рынок в 2021 г. вел себя нетипично. В частности, не произошло характерного для осени снижения объема потребления и цен по сравнению с «высокими» летними месяцами. Он связывает эту ситуацию в том числе с активным возведением коммерческого жилья, а это повлияло и на сектор индивидуального строительства. В IV же квартале строительный сезон для этого сегмента хотя и поздно, но закончился, а сами материалы на мировых рынках в связи с удовлетворением спроса начали дешеветь. Все это, по словам представителя Минпромторга, и привело к корректировке цен.