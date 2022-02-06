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На границе с Польшей и Прибалтикой скопились тысячи фур

Задержки товаров на таможне достигают уже 10 дней
Ксения Потаева Илья Лакстыгал Екатерина Бурлакова
По словам представителя АСМАП, стороны обвиняют друг друга, но ситуация не решается / Сергей Бобылев / ТАСС

7 февраля у статс-секретаря – замминистра транспорта России Дмитрия Зверева планируется провести онлайн-совещание с участием представителей минтранса и Государственного транспортного комитета Белоруссии и «Белтаможсервиса» (крупнейший логистический оператор страны), рассказал «Ведомостям» представитель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Совещание пройдет по обращению АСМАП о многотысячных очередях из фур на границе Белоруссии и стран ЕС.

О том, что со стороны Белоруссии скопилось более 4300 грузовиков, сообщил 5 февраля государственный погранкомитет страны (ГПК). По оперативным данным ведомства, на 18.00 6 февраля очередь достигала 4760 фур. Очереди фиксируются на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Самым загруженным является пункт пропуска Козловичи (Корощин) в направлении Польши – там простаивает более 800 машин. По данным АСМАП, в Корощине с польской стороны скопилось 1200 фур. На литовской границе около 600 фур находится в Бенякони (Шальчининкай), на латвийской – 620 грузовиков в Урбанах (Силене).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных