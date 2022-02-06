На границе с Польшей и Прибалтикой скопились тысячи фур

О том, что со стороны Белоруссии скопилось более 4300 грузовиков, сообщил 5 февраля государственный погранкомитет страны (ГПК). По оперативным данным ведомства, на 18.00 6 февраля очередь достигала 4760 фур. Очереди фиксируются на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Самым загруженным является пункт пропуска Козловичи (Корощин) в направлении Польши – там простаивает более 800 машин. По данным АСМАП, в Корощине с польской стороны скопилось 1200 фур. На литовской границе около 600 фур находится в Бенякони (Шальчининкай), на латвийской – 620 грузовиков в Урбанах (Силене).