Вино в России может подорожать на 15% из-за маркировки

Ассоциация в своем письме указывает, что введение маркировки приведет к увеличению затрат у производителей. Например, сам цифровой код стоит 50 коп. за штуку, а маркировочные этикетки – не менее 20 коп. и т. д. Кроме того, потребуются затраты на приобретение оборудования, запчастей, техническое обслуживание системы, наем дополнительного персонала и т. д., говорится в обращении. Рост издержек, в свою очередь, приведет к повышению отпускных цен на продукцию (в зависимости от типа и объема тары) на 4–8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. В письме также сказано, что из-за низкой покупательной способности россиян такой рост приведет к снижению потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет. Авторы обращения не видят смысла во внедрении новой системы для алкоголя – такая продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС.