Вино в России может подорожать на 15% из-за маркировки

Вино в России может подорожать на 15% из-за маркировкиУчастники алкогольного рынка выступают против ее внедрения
Ассоциация «Винодельческий союз» (в нее входят «Кубань-вино», «Фанагория», «Мильстрим черноморские вина» и др.) обратилась к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко с письмом о нецелесообразности введения маркировки «Честный знак» для винодельческой продукции. Генеральный директор ассоциации Борис Катрюхин его отправку «Ведомостям» подтвердил. Представитель правительства сообщил, что документ поступил, но на дополнительные вопросы не ответил.
Эксперимент по маркировке некоторых видов алкоголя с 1 июня 2022 г. по 31 августа 2023 г. предложил Минпромторг. Соответствующий проект постановления размещен для обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов. В перечень товаров для участия в нем включены виноградные вина (в том числе крепленые), вермуты, ликеры, спиртовые настойки и т. д. Такие эксперименты проводят перед обязательным внедрением системы.
Ассоциация в своем письме указывает, что введение маркировки приведет к увеличению затрат у производителей. Например, сам цифровой код стоит 50 коп. за штуку, а маркировочные этикетки – не менее 20 коп. и т. д. Кроме того, потребуются затраты на приобретение оборудования, запчастей, техническое обслуживание системы, наем дополнительного персонала и т. д., говорится в обращении. Рост издержек, в свою очередь, приведет к повышению отпускных цен на продукцию (в зависимости от типа и объема тары) на 4–8%, что вместе с торговыми наценками и дополнительными затратами на обработку кодов составит не менее 15% для конечного потребителя. В письме также сказано, что из-за низкой покупательной способности россиян такой рост приведет к снижению потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет. Авторы обращения не видят смысла во внедрении новой системы для алкоголя – такая продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС.
Маркировка «Честный знак» внедряется в России уже несколько лет для борьбы с нелегальным оборотом товаров, система стала обязательной для минеральной воды, молочной продукции, сигарет, шуб, лекарств и т. д. С 1 декабря 2022 г. она будет обязательной и для пива. Оператором системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому.
Представитель ЦРПТ уверяет, что ничего из перечисленного виноделами не произойдет: цифровой код маркировки будет размещаться на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат на это не потребуется. Дублирования системы ЕГАИС не будет – ее интегрируют с «Честным знаком», интерфейс будет единым. Похожий подход уже применен для молочной продукции, рассказывает представитель ЦРПТ. С подорожанием продукции он также не согласен – в других категориях, где внедрялась маркировка, этого не произошло. Зато эта система приводит к обелению рынков, добавляет он.
Центр развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» оценивал нелегальный алкогольный рынок в 2021 г. в 26–35% от всего потребления в стране. Реально доля ниже – максимум 15%, уверяет человек, работающий на алкогольном рынке.
Ранее с аналогичной просьбой отказаться от маркировки к премьеру Михаилу Мишустину обратились Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), Федерация рестораторов и отельеров, «Опора России», Комитет производителей алкогольной продукции. ЕГАИС — эффективная государственная система, зачем ее дублировать — непонятно, говорит вице-президент «Опоры России» и президент Simple Group Максим Каширин. По его словам, «оператором же «Честного знака» является частная компания – это вызывает вопросы у всех». Введение новой системы увеличит административную и финансовую нагрузку для всех участников рынка, продолжает Каширин. Если взять за пример маркировку воды, фактические затраты для импортной продукции вдвое превзошли предварительную оценку. Это может привести к 15-20%-ному росту стоимости импортной минеральной воды в ритейле.
Прогнозировать повышение цены для алкоголя пока сложно, но учитывая, что основная доля в потреблении приходится на недорогую продукцию (200-250 руб. за бутылку), то «очевидно, что подорожание может быть значительным», замечает эксперт. В лучшем случае маркировка может продублировать ЕГАИС, соглашается с ним президент СПАП Игорь Косарев. По его мнению, на ситуацию с потреблением нелегальной продукции это никак не повлияет. Он напоминает, что теневой оборот зачастую сосредоточен, например, в магазинах без лицензии, тогда как в легальной рознице такого алкоголя нет. Помочь тут может не еще одна система контроля, а либерализация законодательства, считает Косарев. Например, можно разрешить получать лицензию индивидуальным предпринимателям, у которых сейчас такой возможности нет. Минпромторг пока не знаком с содержанием писем, сказал его представитель. Представитель Росалкогольрегулирования не ответил на запрос «Ведомостей».