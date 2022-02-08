После январского блэкаута Киргизия опять зовет инвесторов в проекты ГЭС

После январского блэкаута Киргизия опять зовет инвесторов в проекты ГЭСНо привлечь средства из России или Китая Бишкеку будет непросто
Киргизия в ближайшие годы намерена преодолеть энергокризис за счет строительства новых ГЭС и превратиться из импортера в экспортера электроэнергии. Об этом заявил 8 февраля президент республики Садыр Жапаров. «У нас по-прежнему очень высокий уровень потребления [электроэнергии] по всей стране. <...> Сегодня мы все еще импортируем электроэнергию. Мы не строили ГЭС, отныне вопрос строительства станций будет приоритетным, и в ближайшие годы мы преодолеем энергетический кризис», – цитирует Жапарова его пресс-служба.
Президент подчеркнул, что в ближайшие пять лет трансформация в энергетике страны продолжится. В частности, киргизские инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 МВт. Жапаров добавил, что уже определено более 200 мест в стране, где планируется создать малые и крупные ГЭС. «Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку», – сказал он.