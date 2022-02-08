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После январского блэкаута Киргизия опять зовет инвесторов в проекты ГЭС

Но привлечь средства из России или Китая Бишкеку будет непросто
Ксения Потаева Александр Волобуев
После январского блэкаута Киргизия реанимирует проекты по строительству ГЭС (на фото люди помогают убрать троллейбус с перекрестка во время отключения электроэнергии в Бишкеке) / Игорь Коваленко / EPA / ТАСС

Киргизия в ближайшие годы намерена преодолеть энергокризис за счет строительства новых ГЭС и превратиться из импортера в экспортера электроэнергии. Об этом заявил 8 февраля президент республики Садыр Жапаров. «У нас по-прежнему очень высокий уровень потребления [электроэнергии] по всей стране. <...> Сегодня мы все еще импортируем электроэнергию. Мы не строили ГЭС, отныне вопрос строительства станций будет приоритетным, и в ближайшие годы мы преодолеем энергетический кризис», – цитирует Жапарова его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что в ближайшие пять лет трансформация в энергетике страны продолжится. В частности, киргизские инвесторы построят ГЭС мощностью до 100 МВт. Жапаров добавил, что уже определено более 200 мест в стране, где планируется создать малые и крупные ГЭС. «Мы предоставляем широкие возможности для всех потенциальных инвесторов и готовы оказывать государственную поддержку», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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