Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвиняют друг друга

Наряду с изношенностью оборудования эта беспрецедентная авария – напоминание, что «энергокольцо» должно действовать как единое целое, со всеми государствами региона, подчеркивает Умаров. Это не очень стабильная система, когда пять стран подчеркивают свою независимость, но энергетически завязаны друг на друге, а при выпадении каждого следующего участника – сейчас в системе нет двух – она все менее работоспособна. В систему необходимо вернуть как минимум Таджикистан, который обладает большим потенциалом в гидроэлектроэнергетике, и этот вопрос уже поднимался странами региона. Для проектирования модернизации и строительства более крепкой общей энергосистемы кроме этого надо решать и застарелые региональные пограничные споры, споры из–за воды и так далее, уверен Умаров.