Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвиняют друг друга

Блэкаут в Центральной Азии: Узбекистан и Казахстан обвиняют друг другаМайнеров криптовалют отключили в Казахстане еще до аварии
Утром 25 января в Узбекистане, Казахстане и Киргизии произошли беспрецедентные отключения электричества. Эти три страны еще с советских времен объединены в «энергетическое кольцо» (Единую энергетическую систему, ЕЭС) Центральной Азии с координационно–распределительным пунктом в Ташкенте. Так, обесточенным оказалось ташкентское метро и светофоры на дорогах Ташкента и Бишкека, что создало хаос в движении, обесточен оказался бишкекский троллейбус. Все аэропорты Узбекистана (по данным Uzbekistan Airports) и Киргизии также оказались без электричества, пассажиры не могли пройти досмотр, а заходившим на посадку самолетам пришлось отправиться на запасные аэродромы. В Киргизии оказались отключены медучреждения, в том числе оснащенные аппаратами ИВЛ, и минздрав страны начал поиск резервных дизель–генераторов. В Бишкеке остановилось водоснабжение из–за отключения насосов.
В Казахстане массовые отключения произошли в южных регионах страны. По словам жителя Алма–Аты, в его районе отключение заняло относительно незначительное время, такое наблюдалось и ранее. Аэропорт крупнейшего города страны продолжил работу в штатном режиме, а больницы оперативно подключили к резервным генераторам. Горные казахстанские курорты не почувствовали отключений. Проблемы с мобильной связью и интернетом возникли в Таразе, Чимкенте, Талды-кургане и, по данным ресурса Orda, в Туркестанской области. Завод по производству вакцин, в том числе «Спутник V» от коронавируса на юге Казахстана, не пострадал в результате энергоаварии, сообщили «РИА Новости» в пресс–службе министерства здравоохранения республики.
В 9:43 мск в Telegram–канале пресс–службы министерства энергетики Узбекистана впервые заявили об аварии энергосистемы страны. В 11:05 мск там пояснили, что из–за того что Ташкентская и Сырдарьинская ТЭС подключены к ЕЭС Центральной Азии, обе станции автоматически отключились. Это, в свою очередь, привело к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС. «В результате электричество было отключено в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях», – говорится в сообщении. В течение дня начались работы по возобновлению работы электростанций.
Позже в минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в стране произошло из–за аварии на электросетях Казахстана, «узбекская электросеть, которая подключена к ЕЭС, была повреждена из–за аварии, в результате которой произошли внезапные изменения напряжения и частоты на 530 линиях из Казахстана» (цитата по Tengrinews). В свою очередь, в Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) объяснили блэкаут на юге Казахстана возникновением аварийного дисбаланса, созданного ЕЭС. «25 января 2022 года ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВт «Север – Восток – Юг Казахстана», – говорится в сообщении на сайте казахстанского оператора. Там добавили, что из–за этого для аварийного разведения транзита энергии пришлось «погасить» энергопотребителей на юге страны. Объем ограничений составляет порядка 1500 МВт.
В целом тотальный блэкаут в Центральной Азии длился чуть более полутора часов. Электроснабжение воздушных гаваней Узбекистана было восстановлено уже к 11:30 мск, однако Ташкент работал только на прием рейсов, в то время как региональные аэропорты полностью восстановили штатную работу, передает пресс–служба Uzbekistan Airports. В Алма–Ате и Бишкеке энергия также стала появляться вскоре после полудня. Пресс–секретарь президента Киргизии Эрбол Султанбаев заявил, что энергетики держат ситуацию под контролем. Страна для восстановления работы своей энергосистемы временно отключилась от центральноазиатского энергокольца. В KEGOC добавили, что уже в 10:39 мск была «произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей», а региональные энергокомпании начали снятие ограничений. «Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются», – заявили в операторе. Глава министерства энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев назвал сбой в энергосистеме Центральной Азии беспрецедентным и анонсировал создание межправительственной комиссии по расследованию причин блэкаута.
При этом в Казахстане майнеров криптовалют, которые работают легально и платят за электричество, отключили до блэкаута. 21 января KEGOC уведомило лиц, занимающихся майнингом, что они будут отключены с 24 по 30 января.
До 2003 г. в ЕЭС Центральной Азии входила Туркмения, а до 2009 г. – Таджикистан. Система позволяет регулировать сезонные колебания спроса на электроэнергию и потребности в воде в ирригационный период. Например, летом Киргизия поставляет избыток энергии соседям, а зимой накапливает избыток воды в водохранилищах ГЭС и получает энергию уже сама.
Пока не объявлена причина сбоя, власти каждой из стран, входящих в ЕЭС, будут называть причиной аварию в соседней стране, заявление узбекских властей о причине сбоя в Казахстане – обычная для них практика: так, даже песчаные бури в Ташкенте в октябре-ноябре 2021 г. отнесли на казахстанский счет. Однако если сбой не приведет к серьезным социальным последствиям, которые выльются в протесты, блэкаут не приведет к ухудшению казахстанко–узбекистанских отношений, считает научный консультант Московского центра Карнеги Темур Умаров. Если население будет недовольно и появятся факты того, что виновна конкретная страна, – Ташкенту и Нур–Султану для успокоения общества придется пойти на показательно враждебную риторику, чтобы успокоить сограждан и показать, что проблема решается.
Наряду с изношенностью оборудования эта беспрецедентная авария – напоминание, что «энергокольцо» должно действовать как единое целое, со всеми государствами региона, подчеркивает Умаров. Это не очень стабильная система, когда пять стран подчеркивают свою независимость, но энергетически завязаны друг на друге, а при выпадении каждого следующего участника – сейчас в системе нет двух – она все менее работоспособна. В систему необходимо вернуть как минимум Таджикистан, который обладает большим потенциалом в гидроэлектроэнергетике, и этот вопрос уже поднимался странами региона. Для проектирования модернизации и строительства более крепкой общей энергосистемы кроме этого надо решать и застарелые региональные пограничные споры, споры из–за воды и так далее, уверен Умаров.
Ключевым фактором, который влияет на стабильность энергоснабжения региона, является сильная изношенность электросетей и оборудования, не обновлявшихся во многих случаях еще с советских времен, при этом у некоторых стран на реновацию просто нет средств, считает специалист Казахстанского центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев. «Советское инфраструктурное наследие не может быть вечным, и об этом властям стран региона необходимо задуматься прямо сейчас», – сказал эксперт. По его словам, в Казахстане необходимо форсировать подготовку строительства АЭС и специалистов для ее эксплуатации. В конце декабря 2021 г. казахстанский министр энергетики республики Магзум Мирзагалиев заявил о рассмотрении властями площадок для будущей АЭС в Алма–Атинской (рядом с ключевой ЛЭП «Север – ЮГ»), и в Восточно–Казахстанской областях.
С изношенностью электросетей как основной проблемой казахстанской и в целом региональной энергосистемы согласен и казахстанский эксперт в области энергобезопасности Алмаз Абилдаев. Он добавляет, что на это накладывается также бурный рост населения Южного Казахстана, традиционно энергодефицитного и получающего и газ, и электроэнергию. В регионе существовали планы строительства мусоросжигательных теплоэлектростанций, но так и не были реализованы, а проблема осталась.
Еще одним фактором является неэффективный и «олигархический» характер управления энергетикой, направленный только на извлечение прибыли, продолжает Абилдаев. Фактор майнеров, устремившихся в Казахстан, в том числе из Китая после запрета криптовалют в КНГР в 2021 г., если и мог сыграть какую–то роль в случившемся блэкауте, то лишь обнажил давно существовавшие проблемы. Теперь, после такой аварии, есть надежда, что между Казахстаном и Узбекистаном наладится сотрудничество в области энергетики на новом уровне, заключает Абилдаев.