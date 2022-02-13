Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз

Средняя цена экспортируемого из России газа в 2021 г. значительно выросла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и расчетов «Ведомостей». Трубопроводный газ подорожал в среднем до $274 за 1000 куб. м, сжиженный (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялся за рубеж, по данным ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно. То есть цена поставок через газопроводы поднялась почти в 2 раза, СПГ подорожал почти на 20%.