Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз

А средняя стоимость экспорта трубопроводного газа в 2021 году достигла $274 за 1000 куб. м
Матвей Катков Александр Соколов
Часть поставок газа «Газпрома» – перепродажа сырья сторонних производителей / Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Средняя цена экспортируемого из России газа в 2021 г. значительно выросла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и расчетов «Ведомостей». Трубопроводный газ подорожал в среднем до $274 за 1000 куб. м, сжиженный (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялся за рубеж, по данным ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно. То есть цена поставок через газопроводы поднялась почти в 2 раза, СПГ подорожал почти на 20%.

По данным ФТС, за 2021 г. «Газпром» по трубопроводам поставил зарубежным потребителям 203 млрд куб. м на $55,5 млрд. СПГ же было экспортировано 32 млн т на $8,8 млрд. В 2020 г. было поставлено 194 млрд куб. м за $27,2 млрд и 27,6 млн т за $6,2 млрд.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных