Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз

Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 разА средняя стоимость экспорта трубопроводного газа в 2021 году достигла $274 за 1000 куб. м
Средняя цена экспортируемого из России газа в 2021 г. значительно выросла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и расчетов «Ведомостей». Трубопроводный газ подорожал в среднем до $274 за 1000 куб. м, сжиженный (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялся за рубеж, по данным ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно. То есть цена поставок через газопроводы поднялась почти в 2 раза, СПГ подорожал почти на 20%.
По данным ФТС, за 2021 г. «Газпром» по трубопроводам поставил зарубежным потребителям 203 млрд куб. м на $55,5 млрд. СПГ же было экспортировано 32 млн т на $8,8 млрд. В 2020 г. было поставлено 194 млрд куб. м за $27,2 млрд и 27,6 млн т за $6,2 млрд.
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