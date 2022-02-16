Ритейлеры и производители просят снять ограничения на поставку импортных овощей и фруктов

Неправильно, по их мнению, по несколько раз исследовать на пестициды товары одного производителя, ввозимые разными импортерами. Еще одно их предложение – упростить процесс обмена документами между Федеральной таможенной службой, Роспотребнадзором, портовыми службами, экспортерами и импортерами, что позволит снизить сроки проверок. Решить проблему с поставками овощей и фруктов поможет и учет в России нормативов по содержанию пестицидов, разрешенных к использованию в Европе (при условии, что они не запрещены у нас). Со своими предложениями отраслевые ассоциации уже обратились к первому вице-премьеру России Андрею Белоусову. «Ведомости» ознакомились с копией документа. В правительстве на запрос «Ведомостей» не ответили. Но представитель Роспотребнадзора сообщил, что ведомство уже провело совещание 14 февраля с представителями ритейлеров и производителей, на котором обсуждалось дальнейшее взаимодействие сторон.