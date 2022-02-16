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Ритейлеры и производители просят снять ограничения на поставку импортных овощей и фруктов

Из-за проверок Роспотребнадзора у них возникли сложности с их ввозом в страну
Дарья Молоткова Маргарита Соболь
Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлеры и производители пытаются добиться от Роспотребнадзора снятия ряда ограничений на поставку импортных овощей и фруктов в Россию, сообщили «Ведомостям» представители нескольких отраслевых союзов. Среди них – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока, Союз производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) и Ассоциация импортеров плодоовощной продукции. Для решения проблемы ввоза овощей и фруктов, в частности из Турции, Ирана и Китая, они предлагают сократить количество проверок добросовестных поставщиков при условии, что в течение полугода с их стороны не было нарушений.

Неправильно, по их мнению, по несколько раз исследовать на пестициды товары одного производителя, ввозимые разными импортерами. Еще одно их предложение – упростить процесс обмена документами между Федеральной таможенной службой, Роспотребнадзором, портовыми службами, экспортерами и импортерами, что позволит снизить сроки проверок. Решить проблему с поставками овощей и фруктов поможет и учет в России нормативов по содержанию пестицидов, разрешенных к использованию в Европе (при условии, что они не запрещены у нас). Со своими предложениями отраслевые ассоциации уже обратились к первому вице-премьеру России Андрею Белоусову. «Ведомости» ознакомились с копией документа. В правительстве на запрос «Ведомостей» не ответили. Но представитель Роспотребнадзора сообщил, что ведомство уже провело совещание 14 февраля с представителями ритейлеров и производителей, на котором обсуждалось дальнейшее взаимодействие сторон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных