Российский рынок аккумуляторов к 2030 году вырастет до $1,2 млрд

Российский рынок аккумуляторов к 2030 году вырастет до $1,2 млрдОсновным драйвером роста должен стать электротранспорт
Емкость российского рынка накопителей электроэнергии вырастет со 126 МВт ч в 2020 г. до 4,7 ГВт ч в 2025 г. и 25,5 ГВт ч в 2030 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG, с которым ознакомились «Ведомости». В деньгах рынок накопителей в 2020 г. составил лишь $44 млн. К 2025 г. прогнозируется его рост до $500 млн, к 2030 г. – до $1,2 млрд в год. Среднегодовой темп роста (CAGR), по оценкам KPMG, составит 39%.
Рост рынка будет обеспечен в основном за счет развития в России электротранспорта, а также более интенсивного применения промышленных накопителей энергии и интеграции аккумуляторов с ВИЭ, считают авторы исследования. В 2025 г. более половины общей емкости выпущенных аккумуляторов (2,8 ГВт ч) будет потреблять электротранспорт, в 2030 г. на него придется уже две трети рынка (17,8 ГВт ч в год). В денежном выражении в 2025 г. рынок промышленных накопителей составит $245 млн в год, аккумуляторов для транспорта – $224 млн в год. В 2030 г. на электротранспорт будет приходиться уже $687 млн и $374 млн – на накопители для промышленности.