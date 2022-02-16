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Российский рынок аккумуляторов к 2030 году вырастет до $1,2 млрд

Основным драйвером роста должен стать электротранспорт
Денис Ильюшенков Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Емкость российского рынка накопителей электроэнергии вырастет со 126 МВт ч в 2020 г. до 4,7 ГВт ч в 2025 г. и 25,5 ГВт ч в 2030 г. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании KPMG, с которым ознакомились «Ведомости». В деньгах рынок накопителей в 2020 г. составил лишь $44 млн. К 2025 г. прогнозируется его рост до $500 млн, к 2030 г. – до $1,2 млрд в год. Среднегодовой темп роста (CAGR), по оценкам KPMG, составит 39%.

Рост рынка будет обеспечен в основном за счет развития в России электротранспорта, а также более интенсивного применения промышленных накопителей энергии и интеграции аккумуляторов с ВИЭ, считают авторы исследования. В 2025 г. более половины общей емкости выпущенных аккумуляторов (2,8 ГВт ч) будет потреблять электротранспорт, в 2030 г. на него придется уже две трети рынка (17,8 ГВт ч в год). В денежном выражении в 2025 г. рынок промышленных накопителей составит $245 млн в год, аккумуляторов для транспорта – $224 млн в год. В 2030 г. на электротранспорт будет приходиться уже $687 млн и $374 млн – на накопители для промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных