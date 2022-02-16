Российский рынок аккумуляторов к 2030 году вырастет до $1,2 млрд

Рост рынка будет обеспечен в основном за счет развития в России электротранспорта, а также более интенсивного применения промышленных накопителей энергии и интеграции аккумуляторов с ВИЭ, считают авторы исследования. В 2025 г. более половины общей емкости выпущенных аккумуляторов (2,8 ГВт ч) будет потреблять электротранспорт, в 2030 г. на него придется уже две трети рынка (17,8 ГВт ч в год). В денежном выражении в 2025 г. рынок промышленных накопителей составит $245 млн в год, аккумуляторов для транспорта – $224 млн в год. В 2030 г. на электротранспорт будет приходиться уже $687 млн и $374 млн – на накопители для промышленности.