«Биннофарм групп» выкупает права на антибактериальные препараты у индийской Dr.Reddy’s

Оба препарата, права на которые покупает «Биннофарм групп», входят в крупную группу антибактериальных препаратов – фторхинолонов, пояснил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: это один из наиболее широко применяющихся видов антибиотиков. Он также отмечает, что рынок препаратов ципрофлоксацина, к которым относится Ципротлет, в 2021 г. снизился на 5% к предыдущему году, до 1,7 млрд руб. в ценах дистрибуторов. Отрицательная динамика связана с колоссальным ростом спроса на препарат в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, пояснил эксперт. По его словам, Ципролет – абсолютный лидер рынка препаратов ципрофлоксацина с долей порядка 46% в денежном выражении. «Биннофарм групп» покупает довольно сильный бренд, хорошо известный профессиональной аудитории и потребителям, считает Беспалов. По его мнению, он способен длительное время стабильно обеспечивать хорошую выручку.