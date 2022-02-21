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«Биннофарм групп» выкупает права на антибактериальные препараты у индийской Dr.Reddy’s

Входящий в АФК «Система» холдинг расширяет портфель антибиотиков
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Входящий в АФК «Система» холдинг «Биннофарм групп» договорился о покупке у индийской компании Dr. Reddy’s прав на два антибактериальных бренда – Ципролет и Леволет – для продажи их в России, Белоруссии и Узбекистане. Об этом говорится в сообщении Dr. Reddy’s, опубликованном на сайте Национальной фондовой биржи Индии. Представитель «Биннофарм групп» подтвердил «Ведомостям» эти планы. Российский фармхолдинг купит права на бренды через свою дочернюю компанию «Алиум», уточняется в сообщении. В дальнейшем производство препаратов будет локализовано на площадках «Биннофарм групп», заявил представитель холдинга, не уточнив сроков. Во время переходного периода Dr. Reddy’s продолжит поставлять препараты для компании. Сумма сделки не раскрывается.

Ципролет применяется для лечения бактериальных инфекций дыхательных путей, ЛОР-органов, ротовой полости, почек, мочевыводящих путей, органов малого таза и т. д., следует из инструкции к препарату. Леволет используется в терапии острых бактериальных синуситов, внебольничных пневмоний и осложненных инфекций мочевыводящих путей, включая пиелонефрит. Приобретаемый портфель содержит как таблетки и инфузионные растворы, так и глазные капли.

За счет покупки Ципролета и Леволета холдинг усилит свои позиции на ключевом для компании рынке антибиотиков, приводятся в сообщении слова генерального директора «Биннофарм групп» Рустема Муратова. Dr. Reddy’s сделка позволит отказаться от продвижения брендов в непрофильных направлениях, пояснил генеральный директор подразделения брендированные рынки (Индия и развивающиеся рынки) компании Мотупалли Венката Рамана. По его словам, индийский холдинг сосредоточится на препаратах в следующих областях: гастроэнтерология, обезболивание, простуда и грипп, аллергология, онкология, неврология, педиатрия и женское здоровье.

Оба препарата, права на которые покупает «Биннофарм групп», входят в крупную группу антибактериальных препаратов – фторхинолонов, пояснил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов: это один из наиболее широко применяющихся видов антибиотиков. Он также отмечает, что рынок препаратов ципрофлоксацина, к которым относится Ципротлет, в 2021 г. снизился на 5% к предыдущему году, до 1,7 млрд руб. в ценах дистрибуторов. Отрицательная динамика связана с колоссальным ростом спроса на препарат в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, пояснил эксперт. По его словам, Ципролет – абсолютный лидер рынка препаратов ципрофлоксацина с долей порядка 46% в денежном выражении. «Биннофарм групп» покупает довольно сильный бренд, хорошо известный профессиональной аудитории и потребителям, считает Беспалов. По его мнению, он способен длительное время стабильно обеспечивать хорошую выручку.

Рынок препаратов левофлоксацина (Леволет) крупнее, чем ципрофлоксацина: в 2021 г. он составил 11 млрд руб. К предыдущему году продажи сократились на четверть из-за колоссальной динамики 2020 г., говорит Беспалов. Леволет среди других левофлоксацинов занимает шестое место. По мнению эксперта, с точки зрения потенциальных объемов продаж этот препарат более интересен, чем Ципролет.

«Биннофарм групп» образован в 2020 г. в результате консолидации пакетов акций фармацевтических активов АФК «Система». Объединяет пять производственных площадок в четырех регионах России: АО «Алиум» (ранее ФП «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки – в Зеленограде и Красногорске), ПАО «Синтез» (г. Курган), АО «Биоком» (г. Ставрополь). Компания специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V». Среди акционеров «Биннофарм групп» АФК «Система» (75,3%), «ВТБ капитал» (11,2%), РФПИ и соинвесторы (12,5%), а также физическое лицо (1%). В конце 2021 г. холдинг открыл официальные представительства в крупнейших странах СНГ – Казахстане, Республике Беларусь, Азербайджане, Молдавии, Армении и Узбекистане, ранее рассказывал Муратов в интервью «Ведомостям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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