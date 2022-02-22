«До PlayStation в России была крошечная игровая индустрия»Президент Sony Interactive Entertainment гордится тем, что расширил границы возможного
Январь ознаменовался рядом громких поглощений в сфере игр. Издатель игр Take-Two поглотил за $12,7 млрд Zynga (больше всего известна по мобильным играм FarmVille и Mafia Wars). Microsoft (производит консоль Xbox) купила за $68,7 млрд Activision Blizzard (среди ее хитов – World of Warcraft, Call of Duty, Diablo). А в конце месяца Sony Interactive Entertainment объявила о поглощении за $3,6 млрд производителя видеоигр Bungie, прославившегося шутерами Destiny и Halo. По иронии судьбы Bungie – та самая компания, которая в начале 2000-х гг. была частью Microsoft и помогала запускать в 2001 г. злейшего конкурента PlayStation – консоль Xbox.
Кое-кто из аналитиков уже заговорил об обострении консольной войны. Дело в том, что в 2010-х гг. Sony Interactive Entertainment сделала всего три поглощения: британской Media Molecule в 2010 г. и американских Sucker Punch Productions в 2011 г. и Insomniac Games в 2019 г. За это же время Microsoft купила целых восемь студий.