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«До PlayStation в России была крошечная игровая индустрия»

Президент Sony Interactive Entertainment гордится тем, что расширил границы возможного
Софья Корепанова
Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан / Patrick T. FALLON / AFP

Январь ознаменовался рядом громких поглощений в сфере игр. Издатель игр Take-Two поглотил за $12,7 млрд Zynga (больше всего известна по мобильным играм FarmVille и Mafia Wars). Microsoft (производит консоль Xbox) купила за $68,7 млрд Activision Blizzard (среди ее хитов – World of Warcraft, Call of Duty, Diablo). А в конце месяца Sony Interactive Entertainment объявила о поглощении за $3,6 млрд производителя видеоигр Bungie, прославившегося шутерами Destiny и Halo. По иронии судьбы Bungie – та самая компания, которая в начале 2000-х гг. была частью Microsoft и помогала запускать в 2001 г. злейшего конкурента PlayStation – консоль Xbox.

Кое-кто из аналитиков уже заговорил об обострении консольной войны. Дело в том, что в 2010-х гг. Sony Interactive Entertainment сделала всего три поглощения: британской Media Molecule в 2010 г. и американских Sucker Punch Productions в 2011 г. и Insomniac Games в 2019 г. За это же время Microsoft купила целых восемь студий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных