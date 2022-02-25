Спрос бизнеса на железнодорожные билеты в 2021 году вырос на 61%Но пока пассажиропоток еще сильно не дотягивает до доковидного
Спрос бизнеса на железнодорожные билеты вырос по сравнению с 2020 г. на 61%, но оказался еще на 35% ниже показателей доковидного 2019 года, следует из данных агентства делового туризма «Аэроклуб», с которыми ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось на основании командировочных бронирований порядка 1000 крупнейших российских и зарубежных корпораций, работающих в России.
«Аэроклуб» является одним из крупнейших участников рынка организации деловых поездок в России и, по собственной оценке, занимает порядка 5% сегмента (и более 12% среди частных компаний). По статистике компании, количество железнодорожных билетов, приобретенных для командировок, в 2019 г. составило 257 000, в 2020 г. – 104 600, в 2021 г. – 168 400. Более детализированных количественных данных «Аэроклуб» не предоставил.