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Спрос бизнеса на железнодорожные билеты в 2021 году вырос на 61%

Но пока пассажиропоток еще сильно не дотягивает до доковидного
Ксения Потаева Юлиана Петрова
Наиболее часто бизнес-туристы отправлялись на поездах в Москву / Евгений Разумный / Ведомости

Спрос бизнеса на железнодорожные билеты вырос по сравнению с 2020 г. на 61%, но оказался еще на 35% ниже показателей доковидного 2019 года, следует из данных агентства делового туризма «Аэроклуб», с которыми ознакомились «Ведомости». Исследование проводилось на основании командировочных бронирований порядка 1000 крупнейших российских и зарубежных корпораций, работающих в России.

«Аэроклуб» является одним из крупнейших участников рынка организации деловых поездок в России и, по собственной оценке, занимает порядка 5% сегмента (и более 12% среди частных компаний). По статистике компании, количество железнодорожных билетов, приобретенных для командировок, в 2019 г. составило 257 000, в 2020 г. – 104 600, в 2021 г. – 168 400. Более детализированных количественных данных «Аэроклуб» не предоставил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных